[{"available":true,"c_guid":"07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","shortLead":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","id":"20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2452bf7e-b7ed-4fc3-93fd-dc3232db61ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","timestamp":"2019. március. 27. 11:19","title":"Már 6,6 milliárd forint van a lakáslottóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","shortLead":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","id":"20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195eb264-db7d-455e-acd3-bfab4101404d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","timestamp":"2019. március. 27. 09:08","title":"Megoldódhat a Brexit körüli patthelyzet, de nagy ára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel őket erre – így lehetne összefoglalni azt, amit Rédai Dorottya, a CEU szakértője mondott a hvg.hu-nak. Tapasztalatuk szerint a homofób erőszakkal szemben határozott volt a fellépés, de ha fiúk bántottak lányokat, már megjelent az áldozathibáztatás is. A \"NEM – iskolai Nemi Esélyegyenlőségi Mutató\" névre hallgató projektjük célja az, hogy a tanulókat és a pedagógusokat is segítsék a nemi előítéletek felismerésében.","shortLead":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel...","id":"20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b31a4-8818-47a7-b225-b95ceade8398","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","timestamp":"2019. március. 27. 17:30","title":"\"A fiúk már csak ilyenek\": láthatatlan marad az iskolákban a nemi alapú diszkrimináció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság a honlapján.","shortLead":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság...","id":"20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db82c9-25ce-4b1c-a623-2c02b05937d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","timestamp":"2019. március. 28. 12:27","title":"Megszűnt az olcsó útjairól híres izlandi légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó balesetet.","shortLead":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó...","id":"20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd419f3-ec06-41bf-b6ca-d530bcdf6f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","timestamp":"2019. március. 28. 13:16","title":"Ismert zenész divatterepjárója okozta a tegnapi budapesti rendőrautós balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra is különbséget tesznek köztük. Például azzal, hogy javarészt női hangú digitális asszisztenst működtetnek.","shortLead":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra...","id":"20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0657ee-2987-4eb6-8168-f4b3afe9aefa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","timestamp":"2019. március. 27. 15:03","title":"Érdekes elmélet: ezért van női hangjuk a telefonoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","shortLead":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","id":"20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce0ad6d-4a6c-46d7-8056-830e3ef4f0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","timestamp":"2019. március. 28. 16:17","title":"Magyarok a világban: iszunk, dohányzunk, korán halunk, de legalább kevesebb az öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50 százalékpontos kiemelkedő növekedéséről számol be a Dell EMC friss, harmadik Global Data Protection Indexe. A kutatás 18 országból, 11 iparágban a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató állami és magánszervezetek 2200 informatikai döntéshozójának bevonásával készült, így átfogó képet adhat az adatvédelem állapotáról és az adatvédelmi stratégiák kidolgozottságáról.","shortLead":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50...","id":"20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf674d-9791-4bc4-aa84-5b021e2669b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","timestamp":"2019. március. 28. 10:03","title":"150 millióba is kerülhet egy rendszerleállás, de a legrosszabb az, ami utána következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]