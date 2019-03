Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Betiltja a fehér nacionalizmust népszerűsítő tartalmakat a Facebook" - 2019. március. 28. 05:32 - A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.

"Kitalálták egy fociklubnál, mit lehet kezdeni a sok szotyihéjjal" - 2019. március. 29. 15:19 - Még a helyi termelők is jól járhatnak, ha beválik az ötlet.

"Marad a száraz tavaszi idő" - 2019. március. 28. 05:12 - Többnyire napos idő várható, de elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre van kilátás. "Felhívott Kertész Imre, hogy elmondja, meghal" - 2019. március. 28. 06:00 - De csak viccelt. Megjelent a Kertész Imre élete és halálai című könyv. Kiderült, talán azért fogadta el Orbántól a Szent István-rend kitüntetést, hogy jelezze: itt van még. Majd letette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1897e01-9473-41bd-9295-1c2f31ba4c29","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A kereszténység már nem hit kérdése. Ja, így tényleg könnyebb!","shortLead":"A kereszténység már nem hit kérdése. "Joga van tudni, mire készül Jézus!" - 2019. március. 29. 13:56 - A kereszténység már nem hit kérdése. Ja, így tényleg könnyebb!

"George Clooney bojkottra szólít fel: nem kellene gyilkosokat pénzelnünk" - 2019. március. 29. 11:40 - Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.

"LTE-képes okostelefont használ?" - 2019. március. 28. 08:33 - Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek. "LTE-képes okostelefont használ? Veszélyben lehetnek az adatai" - 2019. március. 28. 08:33 - Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek.

"Több baleset miatt dugult be az M3-as" - 2019. március. 29. 13:33 - Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.