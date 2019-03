Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","shortLead":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","id":"20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc42852-9046-439c-acd6-5b37ef933aac","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","timestamp":"2019. március. 29. 11:18","title":"Autóbalesetben meghalt egy brit zenekar összes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak bizonyultak – meredek összefüggéseket mutat be a nemrég publikált 2016-os mini népszámlálás adataiból az e heti HVG.","shortLead":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak...","id":"20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050764e6-c5a9-489d-a9d7-f1139f9cbfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 28. 11:55","title":"Vietnami, orosz és arab népességrobbanás, roma tragédia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat jelenítsenek meg a kijelzőn a televízió kikapcsolt állapotában. A funkció hírekhez, időjárási adatokhoz vagy akár családi képekhez, zenékhez is közvetlen hozzáférést biztosít akkor is, amikor a felhasználók éppen nem aktívan nézik a televíziót.","shortLead":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat...","id":"20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d902fbc0-b76c-4450-a98f-d40f3e644cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","timestamp":"2019. március. 28. 12:03","title":"Látta már? Új mód került a Samsung tévéibe, akkor is mutatnak valamit, ha ki vannak kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik a Terence Hill-Bud Spencer pároshoz. Közös munkáik igazi családi filmekké váltak, a humor minden pillanatukat áthatotta. Persze Terence Hill önállóan is tevékenykedett, szerepelt Winnetou-filmekben, de megformálta az életvidám, bohókás plébánost, Don Matteót is. Vajon van Magyarországon egyáltalán ünnepnap a ma 80 éves Terence Hill nélkül a tévében? Portré.","shortLead":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik...","id":"20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5a0bd-eda5-4315-bf82-66c03d4755f9","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","timestamp":"2019. március. 29. 16:49","title":"“Ha kicsi a tét, a kedvem sötét” - Terence Hill 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","shortLead":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","id":"20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a184793-67fc-4ebb-a401-289a511517dc","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","timestamp":"2019. március. 28. 21:35","title":"Bejelentette visszavonulását az ausztrál gólrekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A délit április 6-tól zárják le. ","shortLead":"A délit április 6-tól zárják le. ","id":"20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a0847-13ec-4ffa-a05c-a10d51ff93c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. március. 30. 08:13","title":"Ma adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Légifelvételekkel ellenőrzik ezután évente kétszer, hol vágtak ki engedély nélkül fákat.","shortLead":"Légifelvételekkel ellenőrzik ezután évente kétszer, hol vágtak ki engedély nélkül fákat.","id":"20190328_Azt_is_megbuntetik_a_II_keruletben_aki_a_sajat_udvaran_vag_ki_engedely_nelkul_fat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520ab0ea-1ea5-46d9-a1cc-dd210b0e242d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Azt_is_megbuntetik_a_II_keruletben_aki_a_sajat_udvaran_vag_ki_engedely_nelkul_fat","timestamp":"2019. március. 28. 20:05","title":"Azt is megbüntetik a II. kerületben, aki a saját udvarán vág ki engedély nélkül fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]