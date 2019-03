Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","id":"20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794493a-f4b6-4bb9-8ee9-051234c41e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","timestamp":"2019. március. 28. 16:03","title":"Videó: robotokkal teszteli a Samsung az összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást. A képviselők azon a napon szavaztak, amelyiken a tervek szerint az Egyesült Királyság kilépett volna az EU-ból. Döntés helyett további bizonytalanság vár a britekre, és folytatódhat az elmúlt hónapokban egészen abszurddá vált politikai szappanopera. Ennek kilenc legbizarrabb momentumára emlékezünk vissza.","shortLead":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást...","id":"20190329_brexit_szavazas_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbb3e32-eac7-4833-b11f-09afe49f1842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_brexit_szavazas_halasztas","timestamp":"2019. március. 29. 15:44","title":"Harmadszor is leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f","c_author":"Keresztes Imre","category":"enesacegem","description":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","shortLead":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","id":"201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5999c232-8828-4c42-91ac-ed3be9583fb7","keywords":null,"link":"/enesacegem/201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","timestamp":"2019. március. 30. 11:00","title":"Megőrjítette a pénzügyeseket, Beyoncé is segített, és újjáélesztette a Levi'st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik a TAKARÉK Index elemzői. Legalábbis átlagban, mert korántsem mindegy, hol próbálunk venni, illetve eladni családi házat, lakást.","shortLead":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik...","id":"takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0994e936-6a05-4efa-8002-54c6f9219e8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Kíváncsi, miért lehetnek még drágábbak az ingatlanok? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Légifelvételekkel ellenőrzik ezután évente kétszer, hol vágtak ki engedély nélkül fákat.","shortLead":"Légifelvételekkel ellenőrzik ezután évente kétszer, hol vágtak ki engedély nélkül fákat.","id":"20190328_Azt_is_megbuntetik_a_II_keruletben_aki_a_sajat_udvaran_vag_ki_engedely_nelkul_fat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520ab0ea-1ea5-46d9-a1cc-dd210b0e242d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Azt_is_megbuntetik_a_II_keruletben_aki_a_sajat_udvaran_vag_ki_engedely_nelkul_fat","timestamp":"2019. március. 28. 20:05","title":"Azt is megbüntetik a II. kerületben, aki a saját udvarán vág ki engedély nélkül fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","shortLead":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","id":"20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff15a460-5a02-4e08-bc2d-02526dad5af7","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","timestamp":"2019. március. 28. 17:52","title":"Bejelentette Fucsovics Márton, ki lesz az új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]