[{"available":true,"c_guid":"eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal vonultak utcára szombaton a francia városokban, nagyobb társadalmi igazságosságot követelve, jóllehet az elmúlt hetek erőszakos megmozdulásai miatt a hatóságok a városközpontokban betiltották a gyülekezéseket.","shortLead":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal...","id":"20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29adb66-c05f-4c4d-a7a6-4139930c0970","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 30. 18:35","title":"Huszadszor vonultak utcára a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93375924-1a86-4e6b-9902-078c43ed0cf9","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Először járt Magyarországon japán kagura táncelőadás, amelyben a sintó vallás istenei alászállnak az emberek közé. Az előadás a hála jele is volt, a társulatok ugyanis abból a régióból érkeztek, ahol komoly pusztítást végzett a 2011-es szökőár – és ahová Magyarország is jelentős élelmiszersegélyt küldött. ","shortLead":"Először járt Magyarországon japán kagura táncelőadás, amelyben a sintó vallás istenei alászállnak az emberek közé...","id":"20190330_Japan_Alapitvany_kagura_szinhaz_sinto_tanc_az_istenekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93375924-1a86-4e6b-9902-078c43ed0cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d7927-267e-4803-b09a-985f8fa9975a","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Japan_Alapitvany_kagura_szinhaz_sinto_tanc_az_istenekkel","timestamp":"2019. március. 30. 14:00","title":"A magyar segély találkozása az istenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP hívta fel erre a figyelmet, ők egy határozati javaslatot be is nyújtottak a parlamentnek erről. ","shortLead":"Az MSZP hívta fel erre a figyelmet, ők egy határozati javaslatot be is nyújtottak a parlamentnek erről. ","id":"20190329_Ket_napja_maradt_a_kormanynak_karpotolni_a_rokkantnyugdijasokat_de_eddig_nem_intezkedtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a79ad9-4112-49e9-a952-94d893bbf307","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_napja_maradt_a_kormanynak_karpotolni_a_rokkantnyugdijasokat_de_eddig_nem_intezkedtek","timestamp":"2019. március. 29. 19:26","title":"Két napja maradt a kormánynak kárpótolni a rokkantnyugdíjasokat, de eddig nem intézkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44707052-61a9-4c76-9389-d9f01fbbace9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú eltiltásra számíthat Kash Ali, miután leléptették a szombat esti liverpooli nehézsúlyú bokszgálán, ugyanis megharapta helybeli ellenfelét, David Price-t.\r

","shortLead":"Hosszú eltiltásra számíthat Kash Ali, miután leléptették a szombat esti liverpooli nehézsúlyú bokszgálán, ugyanis...","id":"20190331_harapas_kash_ali_david_price_okolvivas_boksz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44707052-61a9-4c76-9389-d9f01fbbace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa9dc05-be1f-4143-8643-71ed37f36ad1","keywords":null,"link":"/sport/20190331_harapas_kash_ali_david_price_okolvivas_boksz","timestamp":"2019. március. 31. 13:54","title":"Megharapta riválisát a szorítóban a brit bokszoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81afc8a-d8c2-4008-9986-d9b76d8d43b8","keywords":null,"link":"/elet/20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","timestamp":"2019. március. 30. 08:00","title":"Ön melyik időszámítást tartaná meg? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","shortLead":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","id":"20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662fa9d7-e5c9-4ba6-bf38-924a8aacf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","timestamp":"2019. március. 29. 20:03","title":"Máris szétszedték az AirPods 2-t, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643782e0-0b80-4950-bf86-6069221b9757","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A masszív teherautók tisztítása is mindössze két perc egy ilyen célgéppel.","shortLead":"A masszív teherautók tisztítása is mindössze két perc egy ilyen célgéppel.","id":"20190331_teherauto_tankmoso_automoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643782e0-0b80-4950-bf86-6069221b9757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba592fa-7431-4666-b435-85695a31793b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_teherauto_tankmoso_automoso","timestamp":"2019. március. 31. 15:21","title":"Hogyan mosnak le egy akár 440 tonnát is szállító gigantikus teherautót? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így alakult a labdarúgó NB I.","shortLead":"Így alakult a labdarúgó NB I.","id":"20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988a3709-c965-4f24-b315-fa3d7c0b22ee","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. március. 30. 19:14","title":"Kikapott a Kisvárda és a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]