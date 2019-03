Miután Orbán Viktor a VIP-páholyból követte végig a magyar fociválogatott 2-1-s győzelmét a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen, a héten nyilvános szerepléseit tekintve – ahogy mondani szokták –, diplomáciai kötelezettségeinek tett eleget. A hét elején erkélyén fogadta a híres izraeli konzervatív filozófust, Yoram Hazonyt, majd a KFT slágerével a Zöld-foki Köztársaságba utazott. (Utóbbi útjával kapcsolatban volt egy kis zavar a kormánypárti médiatermékek között, a Magyar Hírlap azt írta, Orbán Angolába repül, de ez nem volt igaz.)

© MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Hazonytól a magyar miniszterelnök megkapta „A nacionalizmus erénye” című könyvet, amiben a filozófus azt fejtegeti, hogy „a nacionalizmus értelmes alapelv”, „a lehető legjobb kormányzási forma a világ számára, ha a nemzetek szabadon és önállóan határozhatják meg saját irányukat, megőrizhetik hagyományaikat, és minden külső beavatkozás nélkül törekedhetnek nemzeti érdekeik érvényesítésére”. Orbán Viktor újabban gyakran elmerül a világhírű modern történész-filozófusok műveiben, állítólag az egyik kedvence Yuval Noah Harari. Aki Orbán eszméjének bukását jósolja.

Így utazott a miniszterelnök Afrikába, de a Zöld-foki Köztársaságba tett látogatásáról egyelőre kevés a konkrétum.

© Facebook / Orbán Viktor

Az Index hosszú cikkben találgatja, miért utazott oda Orbán, felvetik, a mögöttes cél az öt államból álló „portugál” Afrika magyar meghódítása, legalábbis erre is mutatnak jelek. Egy másik, Ugandába tett látogatás is hasonlóan titokzatos volt korábban. Először csak annyit lehetett tudni, elkölt ott 5 milliárd forintot a magyar állam, most kiderült, mire. Többek között ivóvízellátó rendszert biztosítunk az ottani egyik menekülttelep számára.

Amíg Orbán Viktor több ezer kilométerre volt, itthon kitört a nagy parkolási balhé. Karácsony Gergely ugyanis beismerte, kétpárti parkolási mutyi megy Zuglóban. A fővárosi parkolási abszurdumról a 444 írt először, később pedig kiderült, amikor Orbán Tarlós Istvánt arról győzködte, hogy induljon el újra a főpolgármesteri posztért, a városvezető kért valamit. Vagyis: Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás egységesítése. Az ügy adok-kapokba csapott át, Tarlós szerint Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével, Karácsony pedig feljelentette Tarlóst, de vita – hiába akarta ezt Zugló polgármestere – nem lesz, Tarlós nem csinál ilyen „butaságot”.

Nem csak a bal-jobb csatározás folyik, az ellenzék pártjai egyezkednek is. Ugyanis Budapest nagy részén legyőzhető a Fidesz – mutattunk rá cikkünkben, a Republikon Intézet elemzését ismertettük. Az intézet szerint mind a főpolgármesteri, mind a kerületi polgármesteri versenyeket megnyerheti az ellenzék. De nem mindegy, milyen széles lesz az összefogás.

Az elemzés három kategóriába sorolta a kerületeket:

Az ellenzék számára esélyes kerületek, melyből összességében 11-et azonosítottak be. (VI., VII., IX., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.)

A billegő kerületek, ahol a kormánypártnak és az ellenzéknek egyaránt megvan az esélye a győzelemre: a II., III., IV., VIII., X., XI., és a XXII. kerület.

Az ellenzék számára nehezen nyerhető kerületek a konzervatívabb budai és belvárosi I., V. és XII. kerületek, de ide sorolható a XVI. és a XVII. kerület is.

Ferencvárossal külön cikkben is foglalkoztunk, ugyanis a IX. kerület, hiába esélyes az ellenzék számára, ismét önmagukat nyírják ki. Ferencvárosban öt évvel ezelőtt éppen csak nyert a Fidesz, és a kerületben most is hatalmas az ellenzéki pártok nyomulása.

Bácskai János © MTI / Balogh Zoltán

Ám máris látszik: nem a legnépszerűbbnek tartott ellenzéki lesz a közös jelölt, így viszont többen is indulhatnak, amivel tálcán kínálják az újrázást Bácskai János polgármesternek.

Az őszi, önkormányzati választások előtt még ott van az EP-megmérettetés is a pártok előtt, egy friss mandátumbecslés szerint így alakulhat a magyarországi EP-választás eredménye:

Fidesz: 13 (52 százalék)

Jobbik: 3 (16 százalék)

MSZP-Párbeszéd: 3 (15 százalék)

DK: 1 (6 százalék)

Momentum: 1 (6 százalék).

A hét képe:

Ahogy Pócs János egy tíz évvel ezelőtti videófelvételen kazánba zárja egy cigány munkását:

Pócs és a kazán © YouTube

A héten a hvg.hu ismertette azt is, hogyan működik ma a kormányzati média. Megírtuk ugyanis, hogy:

A cikk felvezetője szerint kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben. Ez a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból derült ki.

Ha publicisztikát olvasna, ajánljuk Gomperz Tamás írását:

De ajánljuk Domány András és az Állami Számvevőszék levélváltását is, tanulságos olvasmány.

*

