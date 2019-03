Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól pedig egyáltalán nem kell vízkészletjárulékot fizetni az aszály miatt.","shortLead":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól...","id":"20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affdbd0a-17fa-4da9-8ef0-db06f6d0346f","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","timestamp":"2019. március. 29. 16:15","title":"Rábólintott Pintér Sándor az aszály miatti vészhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. 