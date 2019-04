Vadászterületet igényelt klubtársai szerint Halmágyi-Takács István, a Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesület elnöke az állami Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-től, írja az Átlátszó, és ez nagy felháborodást keltett a klubban, mert erről nem tudtak. A lap úgy tudja, a Hajósi erdészet 12 ezer hektáros területét kérte el Halmágyi-Takács, aki 2016-ban kitüntette Semjén Zsoltot Az év nemzeközi törvényhozója díjjal a vadvilág megőrzésének előmozdításáért és a fenntartható vadászat szabadságának támogatásáért.

Maga Halmágyi-Takács is nagy vadász, lőtt már elefántot Afrikában, Semjénhez hasonlóan jávorszarvast és medvét Észak-Amerikában a klub weboldala szerint. Az Átlátszó megjegyzi, az elnök fotói között akad olyan is, amely szakmai körökben nagy felháborodást váltott ki vadászetikai okok miatt: Halmágyi-Takács ugyanis több esetben átlép az általa lelőtt vadon, ami tiszteletlenségnek számít az áldozattal szemben.

A klub részéről Lakatos Pál szervezési alelnök is megerősítette a kérelem tényét, és megjegyezte, az új elnökválasztáson Halmágyi-Takács már nem indul. Az is kiderült, a leköszönő elnök lakástámogatási ügyét is összemosta a Safari Clubbal, ez is elfogadhatatlan a tagságnak. Halmágyi-Takács ugyanis a budai Várban bérel egy 165 négyzetméteres lakást kevesebb, mint 64 ezer forintét.

Halmágyi-Takács tagadta az igénylés tényét, azt pedg nem volt hajlandó elárulni, egy másik szervezetnek, A Fenntartható Vadászatért Vadásztársaságnak igényelt-e egy mintegy 4 ezer hektáros területet, mert az Átlátszó erről is kapott fülest.