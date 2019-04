Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9757c4c-7134-4db9-85a2-23ea455cf3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota a New York-i Autószalonon tárja először a nagyközönség elé legfrissebb kisautóját, ami valahonnan nagyon ismerős.","shortLead":"A Toyota a New York-i Autószalonon tárja először a nagyközönség elé legfrissebb kisautóját, ami valahonnan nagyon...","id":"20190402_itt_az_uj_toyota_yaris_ami_lenyegeben_egy_mazda_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9757c4c-7134-4db9-85a2-23ea455cf3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ec5598-a10a-4a9b-9cd8-f06f42d33ee2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_itt_az_uj_toyota_yaris_ami_lenyegeben_egy_mazda_2","timestamp":"2019. április. 02. 08:21","title":"Itt az új Toyota Yaris, ami lényegében egy Mazda 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465f25f2-eb89-4b57-97bc-712b7fbcfbc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 90. percben esett öngóllal győzött a Liverpool a vendég Tottenham Hotspur elleni rangadón az angol labdarúgó Premier League 32. fordulójában.","shortLead":"A 90. percben esett öngóllal győzött a Liverpool a vendég Tottenham Hotspur elleni rangadón az angol labdarúgó Premier...","id":"20190331_liverpool_tottenham_hotspur_angol_bajnoksag_rangado_ongol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465f25f2-eb89-4b57-97bc-712b7fbcfbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fef495f-82c7-4fc5-a950-f8333c91775a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_liverpool_tottenham_hotspur_angol_bajnoksag_rangado_ongol","timestamp":"2019. március. 31. 20:31","title":"Drámai Liverpool-győzelem, főszerepben egy öngóllal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651cb6c8-05bc-444d-b9ed-61c36f93dbf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintot szán a cég idén szemétszedési munkákra.","shortLead":"Másfél milliárd forintot szán a cég idén szemétszedési munkákra.","id":"20190401_Ezer_kozmunkast_von_be_a_szemetszedesbe_a_Magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651cb6c8-05bc-444d-b9ed-61c36f93dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a261c6-157c-40ab-bc2c-01a3e4a99dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ezer_kozmunkast_von_be_a_szemetszedesbe_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2019. április. 01. 13:32","title":"Ezer közmunkást von be a szemétszedésbe a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek egyelőre egy szekrényben vannak. ","shortLead":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek...","id":"20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5698-93a1-49b1-9b44-12424d8190e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","timestamp":"2019. április. 02. 15:01","title":"Bayer még nem adta oda Hadházynak az ötforintosait, a Kúriához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","shortLead":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","id":"20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b52370-e515-4f9c-8270-ec0856be7101","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","timestamp":"2019. április. 02. 08:36","title":"Autóbalesete volt Fenyő Ivánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ","shortLead":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és...","id":"20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9e10f-d091-45d3-b8ed-b5716aa5b8cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"1-1 milliós bírságot kaptak magyar érintettek a GDPR megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]