[{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett a munkája. ","shortLead":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett...","id":"20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fb312-8c26-4ff2-b30c-e83f36ec1957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. április. 03. 19:45","title":"Elege lett, lemondott Theresa May Brexit-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghajolunk Antek Smykiewicz énekes előtt, aki nemcsak a szőke parókát vette magára, de tisztességesen végigénekelte magyarul a Gyöngyhajú lányt. ","shortLead":"Meghajolunk Antek Smykiewicz énekes előtt, aki nemcsak a szőke parókát vette magára, de tisztességesen végigénekelte...","id":"20190403_Kobor_Janosnak_maszkirozva_magyarul_enekeltek_a_lengyel_Sztarban_sztarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97174c67-e5f8-45f1-8888-1c87d6a3ebf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Kobor_Janosnak_maszkirozva_magyarul_enekeltek_a_lengyel_Sztarban_sztarban","timestamp":"2019. április. 03. 10:18","title":"Kóbor Jánosnak maszkírozva, magyarul énekeltek a lengyel Sztárban sztárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ha kedvünk tartja.","shortLead":"Már ha kedvünk tartja.","id":"20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9d5ece-cd22-4704-806f-a64d589e8a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","timestamp":"2019. április. 04. 11:29","title":"Holnaptól tetőtől talpig David Bowie-nak öltözhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","id":"20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fba3ed-a77b-4d49-b250-0b170b708855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","timestamp":"2019. április. 04. 06:41","title":"25 éves ez az eladósorba került Honda NSX, de csak néhány kilométert mentek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és működési átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően\".","shortLead":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és...","id":"20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635e9ab-c11e-43d2-8513-ddfc0e78540d","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. április. 04. 19:43","title":"Hirtelen nyereséges lett a 4iG, miután megjelent Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken az MTI-vel. A vasúttársaság munkatársaik biztonságára, valamint az utasok és vagyontárgyaik védelmére hivatkozva vezette be az intézkedést.","shortLead":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken...","id":"20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a2fffe-c26c-4ba1-98ba-c1b331a9fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","timestamp":"2019. április. 05. 08:36","title":"Testkamerát kaptak a mátészalkai vonalon dolgozó kalauzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből kormányszócsővé.","shortLead":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből...","id":"20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264d38a-bfac-4134-bf83-9ffa423634c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","timestamp":"2019. április. 03. 18:51","title":"Pénzt nyert a Google pályázatán az Origo, de az amerikai cég később visszavonta a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]