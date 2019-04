Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élő közvetítésünk a Bálnából, a Fidesz európai parlamenti kampánynyitó rendezvényéről.","shortLead":"Élő közvetítésünk a Bálnából, a Fidesz európai parlamenti kampánynyitó rendezvényéről.","id":"20190405_Orban_Viktor_most_az_EPvalasztasi_kampanyt__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03a99e6-f509-4157-ada4-4d391d06bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orban_Viktor_most_az_EPvalasztasi_kampanyt__percrol_percre","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Orbán Viktor a Bálnában elindította az EP-választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jó húzás volt az „olcsó” iPhone (iPhone SE) kiadása 2016-ban, s egy ideje már hallani, hogy utódja is lesz a népszerű készüléknek. Azért arra ne számítsunk, hogy nem fog sokba kerülni.","shortLead":"Igazán jó húzás volt az „olcsó” iPhone (iPhone SE) kiadása 2016-ban, s egy ideje már hallani, hogy utódja is lesz...","id":"20190405_apple_iphone_se_2019_utodja_iphone_xe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ca6a51-f753-46f1-bf8a-6318a1dd8d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_apple_iphone_se_2019_utodja_iphone_xe","timestamp":"2019. április. 05. 13:03","title":"Jó hír szivárgott ki: az olcsóbb iPhone most már tényleg jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f703c-675e-4146-a084-19ada4ffd695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt arról szó, hogy a hivatalos átnevezés is megtörténik, de aztán abból nem lett semmi. A Momentum most átmatricázta a megállót.","shortLead":"Korábban volt arról szó, hogy a hivatalos átnevezés is megtörténik, de aztán abból nem lett semmi. A Momentum most...","id":"20190405_Goncz_Arpad_varoskozpontra_nevezte_at_a_Momentum_az_Arpad_hid_megallot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d88f703c-675e-4146-a084-19ada4ffd695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a081a9-ab4f-416a-bf6d-555635779c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Goncz_Arpad_varoskozpontra_nevezte_at_a_Momentum_az_Arpad_hid_megallot","timestamp":"2019. április. 05. 10:31","title":"Göncz Árpád városközpontra nevezte át a Momentum az Árpád híd megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké választották volna.","shortLead":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké...","id":"20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04226348-dcee-4af1-8568-25172ac4ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","timestamp":"2019. április. 06. 08:40","title":"Donald Trump a mexikói határon: a migránsok forduljanak vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar szervezet kikutatta a színész családfáját, és arra jutottak, hogy felmenői tatai lisztkereskedők voltak. ","shortLead":"Egy magyar szervezet kikutatta a színész családfáját, és arra jutottak, hogy felmenői tatai lisztkereskedők voltak. ","id":"20190405_Robert_Downey_Jr_is_magyar_szarmazasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340faaa4-a01c-4e8a-9b2c-b333fd3862b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Robert_Downey_Jr_is_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 05. 12:39","title":"Robert Downey Jr. is magyar származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d673f-8462-46b6-8b34-84640afd9cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","timestamp":"2019. április. 06. 09:54","title":"Gumikígyóval viccelt a férj, erre kobrához riasztották az újpesti állatvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","shortLead":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","id":"20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3f197-f226-499e-9189-fe57b645f4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","timestamp":"2019. április. 05. 09:53","title":"Több millió forintot telefonáltak össze nemzetközi hívásokkal Szegeden a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]