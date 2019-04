Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","shortLead":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","id":"20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057dacc1-795e-4496-abbd-183815477ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","timestamp":"2019. április. 06. 14:07","title":"Az LMP és a Jobbik beintett: \"A kapzsiság győzött az elvek felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","shortLead":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","id":"20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb95d1f2-44f4-4ed0-8f9a-b8d96f99dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","timestamp":"2019. április. 05. 16:15","title":"Évekig összejátszottak a vezető német autógyártók, hogy tovább szennyezhessék a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9613a-5685-44f5-af6d-f1c0c60e629d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőként dolgozó Patrick Hulce az egymillió legnépszerűbb oldal betöltődési sebességét, valamint a rajtuk futó forráskódot mérte meg és elemezte, ami alapján úgy tűnik, a betöltődési sebesség a reklámok függvényében jelentősen változhat.","shortLead":"A fejlesztőként dolgozó Patrick Hulce az egymillió legnépszerűbb oldal betöltődési sebességét, valamint a rajtuk futó...","id":"20190405_weboldal_betoltodes_sebessege_hirdetes_forraskod_javascript","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d9613a-5685-44f5-af6d-f1c0c60e629d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6445726c-89dd-4ea1-a095-bf89728869fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_weboldal_betoltodes_sebessege_hirdetes_forraskod_javascript","timestamp":"2019. április. 05. 09:03","title":"Lassan tölt be a böngészőjében a weboldal? Ez állhat a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","shortLead":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","id":"20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bef555-9c56-46da-affd-78136c54150d","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","timestamp":"2019. április. 05. 09:32","title":"Meghan Markle és Harry herceg elköltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","shortLead":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","id":"20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6741b9f4-66ff-4aff-938f-b4cc558f0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","timestamp":"2019. április. 05. 06:21","title":"Minden sarkon Trócsányi László és Dobrev Klára mosolyog majd ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]