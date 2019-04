Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy is megválasztották Trumpot elnöknek, hogy nem tette nyilvánossá az adóbevallását, innentől tehát nincs értelme ezt kérni tőle - érvel a Fehér Ház.","shortLead":"Úgy is megválasztották Trumpot elnöknek, hogy nem tette nyilvánossá az adóbevallását, innentől tehát nincs értelme ezt...","id":"20190407_Uzent_Trump_kabinetfonoke_soha_nem_fogjak_kiadni_az_elnok_adobevallasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2850cb-d689-4e13-ad33-c03ad1d42881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Uzent_Trump_kabinetfonoke_soha_nem_fogjak_kiadni_az_elnok_adobevallasat","timestamp":"2019. április. 07. 21:28","title":"Üzent Trump kabinetfőnöke: soha nem fogják kiadni az elnök adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","shortLead":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","id":"20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5be2db3-c1d1-4896-99df-78b194a8f8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","timestamp":"2019. április. 07. 08:46","title":"Lezárják egy időre a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","shortLead":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","id":"20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368b992-376d-4f2f-b2f8-8afba27d48b3","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","timestamp":"2019. április. 07. 08:31","title":"Mindenkit lenyomtak az ELTE-s joghallgatók a nemzetközi perbeszédversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart kerületekben. Kettőbe még mindig várnák őekt. ","shortLead":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart...","id":"20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b6bb87-d83e-42fa-8960-423c8fbc7414","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 07. 14:48","title":"Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megcsappant a kereslet a lezuhanékony gépek iránt.","shortLead":"Megcsappant a kereslet a lezuhanékony gépek iránt.","id":"20190406_Boeing_csokkentik_a_737_gyartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221afad0-c28f-4383-8ef4-dc3fdabf8cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Boeing_csokkentik_a_737_gyartasat","timestamp":"2019. április. 06. 09:13","title":"Boeing: csökkentik a 737 gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]