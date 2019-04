Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is aktivizálta magát. Ám ezt a lapot nem abból a fából faragták, ami meghajolna holmi nagykövetek előtt.","shortLead":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is...","id":"20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270972c-e864-42cd-8fd6-ad82a8c43ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","timestamp":"2019. április. 08. 14:10","title":"Orbánnál nagyobb falatot is legyűrt már a szlovén Mladina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit tudnia kell a hétfőn munkanapon is bemutatkozó dél-pesti metrópótlásról.","shortLead":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit...","id":"20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d06112-8e37-422c-9abd-d980394d5841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 07. 18:30","title":"Jön az első metró nélküli munkanap Dél-Pesten, összeszedtük, mire készüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","shortLead":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","id":"20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f468a-b6af-4d4f-af18-c6af2a3d0e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2019. április. 07. 20:48","title":"Videóműsorral és új portállal tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény hagyományaihoz képest mindenképp extrémnek mondható kiállításának. A köztes lét túloldalán. ","shortLead":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény...","id":"20190408_Tested_mint_mandala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a760bd-b21d-4d99-b667-27ad45280fc1","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Tested_mint_mandala","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Tested mint mandala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","shortLead":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","id":"20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb5faf-cc77-42cc-89ad-11501f92bdea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","timestamp":"2019. április. 09. 12:59","title":"37 ezer forinttal keres többet átlagosan egy magyar férfi egy nőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és pszichológusok meglátásainak felhasználásával próbál tanácsot adni a kérdés megválaszolásához.","shortLead":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és...","id":"20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a35542-7822-4a3c-b744-df6d8eda7488","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","timestamp":"2019. április. 07. 19:15","title":"Melyik a fontosabb: a fizetés vagy a munka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben Léa Seydoux-n kívül szerepet kapott Mácsai Pál és az Álmodozók férfi főszereplője, Louis Garrel is.","shortLead":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben...","id":"20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963034d-8d7c-494d-91b2-46571dda9c4c","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","timestamp":"2019. április. 08. 12:02","title":"Léa Seydoux már átlényegült Enyedi Ildikó szerelmi történetének főszereplőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]