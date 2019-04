Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","shortLead":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","id":"20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dc14d0-809b-4a3d-9d71-082f0dc5851f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","timestamp":"2019. április. 11. 11:34","title":"Háromszülős baba született Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen áll.","shortLead":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen...","id":"20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86093902-7645-455f-a835-094a4ea52190","keywords":null,"link":"/sport/20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. április. 10. 19:28","title":"Fölényes magyar győzelem a női hoki-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","shortLead":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","id":"20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc5a42-6ea9-4ae2-a0a2-4c98df29b8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. április. 10. 17:21","title":"Tíz év börtönt kapott a felsőzsolcai gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak legitimálja az antidemokratikus rendszert – véli Ungváry Krisztián történész. Szerinte ami most van, az áldemokrácia.","shortLead":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak...","id":"20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1ccdd-8545-492f-8026-d936b3d9fffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","timestamp":"2019. április. 11. 05:30","title":"Ungváry Krisztián: Soros isteni ajándék Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok legnagyobb része jégmentes lehet, csak egy-két magasan fekvő elszigetelt jégfolt marad – ismertették kedden svájci kutatók legfrissebb tanulmányukat a hegylánc gleccsereinek állapotáról az Európai Földtudományi Egyesület Bécsben zajló tanácskozásán.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok...","id":"20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9d5ab0-4a3b-4e3b-abd7-91e912db6d9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_alpok_gleccser_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"Az Alpok gleccsereinek fele eltűnik 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb költségvetést és jobb fizetéseket ígértek, ugyanakkor lehetőleg nyereséges, de minimum kiegyensúlyozott gazdálkodást akarnak látni a jövőben.","shortLead":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb...","id":"20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1a51da-e3dc-401d-9d03-8fc16235cccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","timestamp":"2019. április. 11. 12:20","title":"A Kispest szép születésnapi ajándék az új tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]