Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el kell hagynia az Európai Uniót – jelentette ki a brit kormányfő csütörtökön Brüsszelben a rendkívüli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el...","id":"20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f9da31-a192-4451-a7f9-44b60e82c164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","timestamp":"2019. április. 11. 07:13","title":"May: El kell hagynunk az EU-t, amilyen gyorsan csak lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","shortLead":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","id":"20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6e6b4-13dd-48f8-86ac-b31541be4ef2","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","timestamp":"2019. április. 12. 08:02","title":"Vajna Tímeánál időnként kidől egy csontváz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e89e805-1e76-4d9c-a8e2-5ffff34bb6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez, amolyan instant tudás videó, minden benne van, de a lényeg az ennél sokkal több.","shortLead":"Ez, amolyan instant tudás videó, minden benne van, de a lényeg az ennél sokkal több.","id":"20190411_ferrari_osszes_auto_maranello_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e89e805-1e76-4d9c-a8e2-5ffff34bb6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3fb5e8-99f3-4154-88af-a01e253fd445","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_ferrari_osszes_auto_maranello_video","timestamp":"2019. április. 11. 19:10","title":"4 perces videóban az összes Ferrari, ami valaha készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek jogosultságát. A jogosultság-ellenőrzés következtében, illetve egyes egészségügyi szolgáltatásoknál előfordul, hogy az ellátás csak akkor nyújtható, ha annak árát az ellátott személy kifizeti. Az Adózóna a jogosultság-ellenőrzésről és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekről ír.","shortLead":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek...","id":"20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502e64a-bd19-4a2b-a29f-bfa968e00df3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","timestamp":"2019. április. 11. 13:53","title":"Hiába van tajszáma, fizetnie kell az orvosi ellátásért – ezekben az esetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","shortLead":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","id":"20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf92d72-ac2a-46be-82df-5dc95d387202","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","timestamp":"2019. április. 11. 18:59","title":"Gépfegyverrel raboltak kétmillió eurót egy gépről a tiranai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]