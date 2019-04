Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","shortLead":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","id":"20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995fbb0-c628-45cb-9704-cbb5241ecaa1","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","timestamp":"2019. április. 11. 10:31","title":"Idén Nemes Nagy Ágnes versét szavalja a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","shortLead":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","id":"20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f2766-2dab-4b7e-87bf-96a5b8eb571a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","timestamp":"2019. április. 12. 14:34","title":"Kanyarós beteget kezeltek a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","shortLead":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","id":"20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e38d02-ce8e-4db7-ba25-4d2a78b9f973","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Sas József idén még csinál egy kabarét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek jogosultságát. A jogosultság-ellenőrzés következtében, illetve egyes egészségügyi szolgáltatásoknál előfordul, hogy az ellátás csak akkor nyújtható, ha annak árát az ellátott személy kifizeti. Az Adózóna a jogosultság-ellenőrzésről és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekről ír.","shortLead":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek...","id":"20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502e64a-bd19-4a2b-a29f-bfa968e00df3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","timestamp":"2019. április. 11. 13:53","title":"Hiába van tajszáma, fizetnie kell az orvosi ellátásért – ezekben az esetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve ismert színes állatok két különálló botsáskafajhoz tartoznak.","shortLead":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve...","id":"20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b91750-4fd5-4df8-bd76-6833379b6f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sosem látott, 20 centis rovarokra bukkantak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százmillió regisztrált felhasználója van annak a kínai okostelefonos alkalmazásnak, amellyel a felhasználók bizonyíthatják Hszi Csin-ping elnök iránti odaadásukat. Sok jel utal arra, hogy a kínaiak nem csak őszinte lelkesedésből olvasgatják és tanulják meg a vezér aranyköpéseit.","shortLead":"Több mint százmillió regisztrált felhasználója van annak a kínai okostelefonos alkalmazásnak, amellyel a felhasználók...","id":"20190411_kina_okostelefon_elnoki_alkalmazas_xuexi_digitalis_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3390674-47a7-4d2a-b351-4d581230fee7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_kina_okostelefon_elnoki_alkalmazas_xuexi_digitalis_megfigyeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:03","title":"Kínában okostelefonnal bizonyítják az emberek a vezér iránti hűségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c8c064-07f2-4565-8129-c42afdf860bd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Figyelniük kell a kereskedőknek.","shortLead":"Figyelniük kell a kereskedőknek.","id":"20190411_Jon_a_nagy_tepkedes_idoszaka_valtoznak_a_vasarlok_konyvere_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c8c064-07f2-4565-8129-c42afdf860bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a81a7-2018-4cfb-89ea-26c11215eba5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Jon_a_nagy_tepkedes_idoszaka_valtoznak_a_vasarlok_konyvere_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2019. április. 11. 08:25","title":"Jön a nagy tépkedés időszaka: változnak a vásárlók könyvére vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját, akkor ez a cikk önnek szól. ","shortLead":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját...","id":"20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af6bf8-0878-4f84-a8a7-1f87fb66fa46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","timestamp":"2019. április. 11. 15:00","title":"Ennyi mindentől függ, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]