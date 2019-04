Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel hirdetik egyik új tányérjukat. ","shortLead":"Ezzel hirdetik egyik új tányérjukat. ","id":"20190413_Lecsapott_a_fekete_lyukas_temara_az_IKEA_zsenialis_reklamot_talaltak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f5b623-5aa4-4746-b6e4-297b7f787792","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Lecsapott_a_fekete_lyukas_temara_az_IKEA_zsenialis_reklamot_talaltak_ki","timestamp":"2019. április. 13. 13:19","title":"Lecsapott a fekete lyukas témára az IKEA, zseniális reklámot találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27122a79-5bb6-43ab-b75c-cb608fbc2137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerelmes leveleket nem lehet megunni, Nyáry Krisztiánnak legalábbis még nem sikerült.","shortLead":"A szerelmes leveleket nem lehet megunni, Nyáry Krisztiánnak legalábbis még nem sikerült.","id":"20190414_Nyary_Krisztian_Mar_az_kukkolas_ha_egy_ember_eletet_meg_akarod_ismerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27122a79-5bb6-43ab-b75c-cb608fbc2137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb92cc8-7ca7-48c7-8183-670abfa8a1a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190414_Nyary_Krisztian_Mar_az_kukkolas_ha_egy_ember_eletet_meg_akarod_ismerni","timestamp":"2019. április. 14. 11:00","title":"Nyáry Krisztián: Már az kukkolás, ha egy ember életét meg akarjuk ismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti választáson.","shortLead":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti...","id":"20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37fd346-f295-40d2-b2b8-243c932dd0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","timestamp":"2019. április. 14. 19:57","title":"A szociáldemokraták nyertek Finnországban az előzetes választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről kiderült, hogy azt jogtalanul kerítették el. A maratoni közgyűlés végén ezt a fideszes képviselők is megszavazták.","shortLead":"Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről...","id":"20190413_A_batidai_vadaszkastelybol_lesz_bevetele_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259ff35b-352b-4973-9a0a-d4e297974a08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_A_batidai_vadaszkastelybol_lesz_bevetele_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 13. 08:19","title":"A batidai vadászkastélyból lesz bevétele a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente négymillió asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása a világon, ez az összes eset 13 százaléka – derítették ki kutatók.","shortLead":"Évente négymillió asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása...","id":"20190413_legszennyezes_kipufogo_gaz_asztma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f84985-cc6d-4e3d-9cc2-d5b027a4b290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_legszennyezes_kipufogo_gaz_asztma","timestamp":"2019. április. 13. 10:03","title":"Rájöttek, hogy rossz lehet a kipufogós határérték, 4 millió gyerek betegszik meg évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

","shortLead":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most...","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/velemeny/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 14. 16:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam - derült ki az űrkutatási miniszteri biztos interjújából.\r

","shortLead":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam...","id":"20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e6663-ff6d-4957-87bc-184b9f9961b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","timestamp":"2019. április. 14. 08:20","title":"Magyar műhold már az idén lesz, de az újabb magyar űrhajósra várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]