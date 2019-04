Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","shortLead":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","id":"20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce741b60-3aed-45eb-83e6-48838acf0988","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","timestamp":"2019. április. 12. 21:03","title":"Fotók: Restaurálták Néró leégett palotáját Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer hazamenni. ","shortLead":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer...","id":"201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3567e84d-69f5-4777-b9da-5a4b128957c5","keywords":null,"link":"/vilag/201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","timestamp":"2019. április. 14. 15:00","title":"A humorista elnökjelöltet támogató oligarcha is szórja a poénokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés, a többinek csak ígérgetnek.","shortLead":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés...","id":"201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31790a96-4fe0-4bb9-97c3-e1fa929c2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","timestamp":"2019. április. 13. 11:00","title":"Amelyik múzeum nem fekszik jól a hatalomnál, ott maradnak az elviselhetetlen bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan a lehetőségük, hogy megtanuljanak magyarul. De szerinte ukránul is kellene.","shortLead":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan...","id":"20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac044ff4-083c-4a87-91a6-3617836db543","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","timestamp":"2019. április. 14. 19:09","title":"Porosenko: Ha kell, megtanulok magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futóversenynek vége, az Élet menete miatt a rakpartokat lezárták, a Rákóczi úton járó buszok nem állnak meg a Március 15. téren.","shortLead":"A futóversenynek vége, az Élet menete miatt a rakpartokat lezárták, a Rákóczi úton járó buszok nem állnak meg a Március...","id":"20190414_Ezeket_a_belvarosi_utakat_es_jaratokat_kerulje_el_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a426eff6-1474-4956-83f1-9e033b955d84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Ezeket_a_belvarosi_utakat_es_jaratokat_kerulje_el_most","timestamp":"2019. április. 14. 16:38","title":"Ezeket a belvárosi utakat és járatokat kerülje el most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy a kábeltelevízió is meghibásodhat, szerelést igényelhet egy új modem vagy tévédoboz. Mibe kerül nekünk mindez, leginkább kieső munkaórákban, hiszen kötelező ilyenkor otthon tartózkodni? Ennek számolt utána a Privátbankár.","shortLead":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy...","id":"20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb261631-6322-427d-9012-ce7d85f313df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","timestamp":"2019. április. 14. 15:51","title":"Mennyit bukunk azon, hogy, hogy órákat várunk a gázóra, vízóra, villanyóra leolvasására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]