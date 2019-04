Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk. 2019. április. 15. 11:33 Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai

Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan, életben van-e a fogoly. Ez a szervezet eddigi leghosszabb túsztörténete.



2019. április. 15. 10:32 Kiderült, 2013 óta raboskodik az Iszlám Államnál egy új-zélandi ápolónő

Felnyitották azt a kis időkapszulát, amelyet 1969-ben az akkori úttörővasutasok a Gyermekvasút végállomásának épületébe falaztak. Voltak merész elképzelések arról, milyen lesz majd az élet 2019-ben. 2019. április. 15. 19:33 Ötven évvel ezelőtt az úttörők azt hitték, mi már a Marsra járunk majd nyaralni

40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet. 2019. április. 15. 06:25 Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből

Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","shortLead":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","id":"20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2acbb3-fd72-475a-813c-0200bb957dcd","keywords":null,"link":"/elet/20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","timestamp":"2019. április. 16. 11:28","title":"Franciatanárok: teljes öncsonkítás a tankönyvjegyzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","shortLead":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","id":"20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737cb6b8-791d-4728-8422-7526bc62f516","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","timestamp":"2019. április. 16. 06:41","title":"Megmentették a tűzoltók a Notre-Dame legnagyobb értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen keresnek fel.\r

2019. április. 15. 21:55 Elemésztik a lángok Párizs ékkövét – galéria