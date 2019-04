Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","shortLead":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","id":"20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460b04f-6add-42eb-aa9d-29709c6b8b01","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Megszólalt az orgonista, aki épp Notre-Dame-ban játszott, amikor kiütött a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák, hogy a munkáltatók milyen feltételek mellett kezelhetik a munkavállalók erkölcsi bizonyítványát – hívja fel a figyelmet a PwC.","shortLead":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák...","id":"20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139bd82-8e1f-400e-a467-a92fc0d39d4d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","timestamp":"2019. április. 16. 05:45","title":"Mostantól nem kérhetnek erkölcsi bizonyítványt bárkitől az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó, Magyarországon tetten érhető a választók masszív befolyásolása az internetes óriás felületén. A kormánynak kedves médiatermékek szinte szőnyegbombázást hajtottak végre a 2018-as választások előtti pár hétben. A nemzetközi támadások miatt a Facebook irányváltást ígér, változtat működésén, és megszűri az EP-választás előtt a politikai tárgyú hirdetéseket. Nagyobb tétje lehet ennek, mint sejtenénk.","shortLead":"Bajba került a Facebook, mert sokan a számlájára írják az illiberális erők felemelkedését. Bár a szemrehányás túlzó...","id":"20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c47b26-3360-44b5-a9fd-9b9214c1fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003a835-e31a-4cd6-8cba-b9a194456a07","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EP_valasztasok_Fidesz_Orban_Viktor_Facebook_KESMA_Szazadveg_manipulacio","timestamp":"2019. április. 16. 11:15","title":"A Fidesz gyilkos kampánygépet csinált a Facebookból, és most retteg, hogy elveszíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","shortLead":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","id":"20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f73d8c-2cab-4630-804f-14dea44bd80f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","timestamp":"2019. április. 16. 09:05","title":"Rekordot döntött az új Trónok harca-rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938b1214-e746-4e6a-b3a9-ba02e5020bce","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek. De van ahol a méret is számít, és előfordul, hogy botrányt okoz a tojásgyűjtés.\r

\r

","shortLead":"Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek...","id":"20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938b1214-e746-4e6a-b3a9-ba02e5020bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b7ea64-78b7-4c3a-a681-028738396bfb","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","timestamp":"2019. április. 16. 15:50","title":"Minden a tojások körül forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","shortLead":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","id":"20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8504611-65d8-43cf-bb0d-cee61bb2e4e1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","timestamp":"2019. április. 17. 10:21","title":"Belevágnak a csehek, nekik is lesz szuperexpresszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]