Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","shortLead":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","id":"20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396229e-5ef8-4bfd-a369-534e4905c706","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Figyelni kell az adó megosztására, ha több településen van telephelye a cégnek. Idén lehet utoljára érvényesíteni egy fontos kedvezményt.","shortLead":"Figyelni kell az adó megosztására, ha több településen van telephelye a cégnek. Idén lehet utoljára érvényesíteni...","id":"20190418_Nagy_birsagot_kaphat_aki_rosszul_szamol_a_helyi_iparuzesi_adoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038939b5-86e8-4a92-ad8f-5df91f7f93a8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Nagy_birsagot_kaphat_aki_rosszul_szamol_a_helyi_iparuzesi_adoval","timestamp":"2019. április. 18. 12:53","title":"Nagy bírságot kaphat, aki rosszul számol a helyi iparűzési adóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Hazug és életszerűtlen az érvelés, amely mögé bújva a kormányközelivé vált Mahir eltünteti az utcákról a HVG-címlapokat. Valakik egyszerűen félnek a kritikától, a humortól, és félnek attól, hogy az emberek elkezdenek gondolkodni úgy, ahogy ők nem szeretnék.","shortLead":"Hazug és életszerűtlen az érvelés, amely mögé bújva a kormányközelivé vált Mahir eltünteti az utcákról...","id":"20190417_Nagy_Ivan_Zsolt_Cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de187b6-14e4-4e90-8d19-0c80da7d7b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20190417_Nagy_Ivan_Zsolt_Cenzura","timestamp":"2019. április. 17. 16:47","title":"Nagy Iván Zsolt: Cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","shortLead":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","id":"20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606c863-5c77-4d8c-a46e-f2c5104b400f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","timestamp":"2019. április. 17. 17:51","title":"Döntött az EP: büntetik a kettős élelmiszer-minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú kocsival nem mehet vissza a forgalomba. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú...","id":"20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f581f2f-d61a-4fca-abb6-dde247b7a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","timestamp":"2019. április. 17. 13:06","title":"Reagált a rendőrség az M7-esen döngető \"horrorfurgon\" hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"kkv","description":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","shortLead":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","id":"20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b458d-7c6c-41d2-b190-ef21950a6a49","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","timestamp":"2019. április. 17. 12:05","title":"Május 6-án indul az új Takarékbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]