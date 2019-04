Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955d0bc-1319-4f04-be5d-c5b0da520702","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.","shortLead":"A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre...","id":"20190418_Bajban_lehet_a_Deutsche_Bank_a_20_milliard_dollaros_orosz_penzmosasi_ugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b955d0bc-1319-4f04-be5d-c5b0da520702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cb27f4-a8ea-4539-bf0a-5195b6a0a7b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Bajban_lehet_a_Deutsche_Bank_a_20_milliard_dollaros_orosz_penzmosasi_ugy_miatt","timestamp":"2019. április. 18. 11:26","title":"Bajban lehet a Deutsche Bank a 20 milliárd dolláros orosz pénzmosási ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","shortLead":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","id":"20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c80d50-193d-42cd-9583-8ec160c98c3d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","timestamp":"2019. április. 17. 10:53","title":"Rítusokkal búcsúzik a japán császári pár a tróntól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már a rendőrök várták őket. A \"kalandozást\" a lányok komolyabb baleset nélkül megúszták, de a busz oldalát végighúzták.","shortLead":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már...","id":"20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369e04-00e0-4768-b1ac-e2e313fadb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","timestamp":"2019. április. 17. 16:30","title":"Három buliból hazatérő lány elvitt egy csuklós buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le Magyarország legnagyobb digitális mesetárából.","shortLead":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le...","id":"20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2d4c7-0d50-43db-bfbe-f36fdb4ed2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","timestamp":"2019. április. 17. 13:25","title":"Háromszáz ingyenmese a tavaszi szünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből eltarthatná a családját. ","shortLead":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből...","id":"20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf64d7-685f-4566-8c1b-4598c7b29f18","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","timestamp":"2019. április. 18. 12:14","title":"Elhagyja az országot az \"Ágyat az anyukának\"-akciót szervező sárbogárdi apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798","c_author":"","category":"kultura","description":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez klip is készült Dobos Emőke rendezésében és ifj. Vidnyánszky Attila szereplésével.","shortLead":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez...","id":"20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ab74e9-c736-4d81-acc0-b62a6cfa0868","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","timestamp":"2019. április. 18. 16:58","title":"Ifj. Vidnyánszky vezényel a Platon Karataev legújabb klipjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jellemzően napsütéses, meleg, száraz idő várható a hosszú hétvégén","shortLead":"Jellemzően napsütéses, meleg, száraz idő várható a hosszú hétvégén","id":"20190418_husvet_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936101fb-e346-406d-9ff3-268b51e92ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_husvet_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. április. 18. 14:55","title":"Megérkezett a húsvéti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]