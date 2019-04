Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adóforintok milliói, esetenként milliárdjai fordulnak meg a férjeik kezén azoknak a politikus- és oligarchafeleségeknek, akik egyre hivalkodóbban jelennek meg a szűrt vagy kevésbé szűrt nyilvánosság előtt. Ezen a héten ők a HVG címlapsztorijának főszereplői.","shortLead":"Adóforintok milliói, esetenként milliárdjai fordulnak meg a férjeik kezén azoknak a politikus- és...","id":"20190417_Igy_hullik_a_kozpenzeso_a_NER_mazliasszonyaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccc2303-9e72-4ed1-9088-4c6ccca0b8b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Igy_hullik_a_kozpenzeso_a_NER_mazliasszonyaira","timestamp":"2019. április. 17. 10:46","title":"Így hullik a közpénzeső a NER „mázliasszonyaira”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","shortLead":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","id":"20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c652c-eeb1-43ac-bcf7-917313cfa693","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","timestamp":"2019. április. 18. 05:49","title":"Nagy területen égett az aljnövényzet Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","shortLead":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","id":"20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396229e-5ef8-4bfd-a369-534e4905c706","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15c697-baf6-4e14-91be-edee12c8c3cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","timestamp":"2019. április. 18. 09:32","title":"Itt egy új Madonna-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta: az összehajtható készülék képernyője eltört, elromlott.","shortLead":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta...","id":"20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22464fc1-9a32-4c99-b005-41bbf18196eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. április. 17. 22:50","title":"Siralmas tesztek: egy-két nap alatt megadta magát a Samsung összehajtható telefonjának képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","shortLead":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","id":"20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0d2c0d-cb33-4f1b-bde3-bcf7e680e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","timestamp":"2019. április. 18. 11:43","title":"A Disney is bedob ötmilliót a Notre-Dame-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van ítélve ismét, de megint úgy fest, nem tudja megoldani a feladványt az ellenzék, ezúttal a önkormányzati választáson, írja a HVG. A probléma főleg vidéken lehet végzetes.\r

\r

","shortLead":"Összefogásra van ítélve ismét, de megint úgy fest, nem tudja megoldani a feladványt az ellenzék, ezúttal...","id":"20190418_Onkormanyzati_valasztasok_az_osszefogas_csapdajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c691088-3a33-44ce-b47c-761b75145a08","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Onkormanyzati_valasztasok_az_osszefogas_csapdajaban","timestamp":"2019. április. 18. 14:24","title":"Önkormányzati választások: az összefogás csapdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, ami azért fönnakadhat az immunitás falán.","shortLead":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még...","id":"20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb62152-8dd6-4df0-ba84-cf3d0d7f4516","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","timestamp":"2019. április. 18. 10:42","title":"Kopogtat a kanyaró, és ez a nagyobb járványok előhírnöke lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]