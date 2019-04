Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid hatótávolságút, ami nem olyan veszélyes, mint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta. Ez azonban az első nyilvános rakétateszt Trump és Kim hanoi találkozója óta.","shortLead":"Rövid hatótávolságút, ami nem olyan veszélyes, mint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta. Ez azonban az első...","id":"20190418_Ismet_raketat_tesztelt_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c143e01-7ccf-413d-9087-31aebf783415","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Ismet_raketat_tesztelt_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 18. 06:31","title":"Ismét rakétát tesztelt Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételek néhány hónappal a hétfői tűzvész előtt készültek.","shortLead":"A felvételek néhány hónappal a hétfői tűzvész előtt készültek.","id":"20190417_A_NotreDame_szekesegyhazrol_tett_kozze_360_fokban_mozgathato_videot_a_BBC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88688945-04e5-4301-a4ab-beb3160aa0f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_A_NotreDame_szekesegyhazrol_tett_kozze_360_fokban_mozgathato_videot_a_BBC","timestamp":"2019. április. 17. 20:40","title":"A Notre-Dame székesegyházról tett közzé 360 fokban mozgatható videót a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő a kormánynak az új exportstratégia. A dokumentum szerint a szubszaharai Afrikában többek közt azért érdemes nyomulni, mert ott „versenyképes lehet a hazai gazdaság alacsonyabb technológiai színvonalú exportáru-alapja”.","shortLead":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő...","id":"20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22bf3d2-faae-47a1-9bd0-a1bad6a22420","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","timestamp":"2019. április. 18. 17:31","title":"A kormány azért akar Afrikában nyomulni, mert ott a gyenge hazai árut is el lehet sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0560a13e-78e7-4906-acc7-ad4f719136e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft New Yorkban mutatta be a tavaly beígért új digitális tábláját.","shortLead":"A Microsoft New Yorkban mutatta be a tavaly beígért új digitális tábláját.","id":"20190417_microsoft_surface_hub_2_digitalis_tabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0560a13e-78e7-4906-acc7-ad4f719136e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacb66d6-b06e-41e6-94ff-234c59473c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_surface_hub_2_digitalis_tabla","timestamp":"2019. április. 17. 19:33","title":"Videó: Végre itt a Microsoft új digitális táblája, és jött belőle egy még nagyobb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6c7b14-faa2-4b8b-bead-d68e972e7c9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Cili nem érzi úgy.","shortLead":"Rogán Cili nem érzi úgy.","id":"20190418_Video_Lopici_Gaspar_a_HVG_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6c7b14-faa2-4b8b-bead-d68e972e7c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed7295-e864-46c1-86ba-a1417008fe00","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Video_Lopici_Gaspar_a_HVG_mellett","timestamp":"2019. április. 18. 13:06","title":"Videó: Lópici Gáspár a HVG mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég...","id":"20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3a682-3467-4567-a26b-36022a9c839e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","timestamp":"2019. április. 18. 13:21","title":"Igazi GTI-gyilkos: 400 lóerős lett a Michelisz Norbi-féle utcai Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","shortLead":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","id":"20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cfb174-7a25-4a61-88ea-dcde1cbb1bbb","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","timestamp":"2019. április. 19. 14:09","title":"A történészektől bírálatot, az államtól 350 millió forintot kapnak a Turán-kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi vagy legfeljebb újszerű ingatlanban élők kapnak majd levelet.","shortLead":"Régi vagy legfeljebb újszerű ingatlanban élők kapnak majd levelet.","id":"20190418_130_ezer_csalad_kap_figyelmezteto_levelet_a_bankjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64d3a40-e568-4157-b973-4cd4073913c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_130_ezer_csalad_kap_figyelmezteto_levelet_a_bankjatol","timestamp":"2019. április. 18. 22:00","title":"130 ezer család kap figyelmeztető levelet a bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]