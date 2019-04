Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után.","shortLead":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és...","id":"20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae25ecb9-b6e9-483e-adfa-d4429f7164cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","timestamp":"2019. április. 21. 12:44","title":"A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59 millió okostelefont adtak el. Az év első hónapjában 40 szerződést írtak alá globális távközlési szolgáltatókkal, nekik a Huwei szállítja az 5G technológiát. ","shortLead":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59...","id":"20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949aef2-3357-4215-b08c-aa454ef54f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","timestamp":"2019. április. 22. 09:23","title":"Kémvád ide vagy oda, kilőtt a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg a magyar miniszterelnök demokratasága. A Neue Zürcher Zeitungnak adott nyilatkozatában úgy vélekedett, Orbán keresztény meggyőződésből harcolt a kommunizmus ellen.","shortLead":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek...","id":"20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4d8db-3246-4d3d-a398-a8c08d63c107","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","timestamp":"2019. április. 20. 17:59","title":"A német belügyminiszter nem kérdőjelezi meg Orbán demokrataságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"","category":"cegauto","description":"Országszerte többfelé rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Országszerte többfelé rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi...","id":"20190421_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725275e5-2754-4d00-b25a-d2801d7854f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2019. április. 21. 14:25","title":"Országszerte romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9720a67-4880-4f19-bc23-54832bcf43dd","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","timestamp":"2019. április. 22. 07:45","title":"Melyik amerikai elnököt látták a Káma Szútrával a kezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149b5afd-869b-4065-84ea-e46f5a640f5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külcsínű olasz sportkocsi motorja több mint 700 lóerős, a végsebessége pedig meghaladja a 380 km/h-t. ","shortLead":"Az egyedi külcsínű olasz sportkocsi motorja több mint 700 lóerős, a végsebessége pedig meghaladja a 380 km/h-t. ","id":"20190421_651_millio_forint_a_legdragabb_itthon_kinalt_hasznalt_auto_pagani_huayra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149b5afd-869b-4065-84ea-e46f5a640f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeb827a-2053-463f-ae62-20be7e245b73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_651_millio_forint_a_legdragabb_itthon_kinalt_hasznalt_auto_pagani_huayra","timestamp":"2019. április. 21. 06:41","title":"651 millió forint a legdrágább itthon kínált használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]