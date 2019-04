Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","shortLead":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","id":"20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e04043-ce9f-4704-a1ec-518ccdab5dc0","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","timestamp":"2019. április. 21. 18:29","title":"Benzema mesterhármasával nyert a Real Madrid a La Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfő reggeli adatok szerint mint 290 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban nyolc helyen történt robbantás. A kormány kijárási tilalmat rendelt el, és a hatóságok korlátozzák a közösségi oldalak elérését is. A terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom kihirdetése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában. A halottak között állítólag legalább kilenc külföldi állampolgár van.","shortLead":"A hétfő reggeli adatok szerint mint 290 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol...","id":"20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37cf94c-f334-4262-a13a-d19b4a5dab00","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","timestamp":"2019. április. 21. 07:57","title":"Nyolc robbantás az összehangolt húsvéti merényletsorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","shortLead":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","id":"20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6326a5-4a6b-4ee1-b5ed-a384d662a0c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","timestamp":"2019. április. 21. 17:05","title":"Kacifántos a motoros kötelező biztosítás, akár horrorára is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását szeretné elérni 2021-re a Mercedesnél, illetve további 2 milliárd euró költségmegtakarításra törekszik a cégcsoport kamiongyártó üzletágánál. Jönnek az elbocsájtások? A Daimler hallgat az ügyben. ","shortLead":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását...","id":"20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77bff7d-c7b6-4641-a707-4835374f5a46","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","timestamp":"2019. április. 21. 09:08","title":"Létszámracionalizálás, így nevezik finoman 10 ezer ember kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huawei-t – írta hét végi számában a The Times című brit lap. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.","shortLead":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget...","id":"20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24137450-f3a7-4d01-9022-c2cf33ba9922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","timestamp":"2019. április. 20. 17:09","title":"Az amerikaiak szerint a kínai titkosszolgálatok pénzelik a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna elődöntőjében. ","shortLead":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró...","id":"20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a916b18-e419-4765-ad9f-0a76453fbdb5","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","timestamp":"2019. április. 20. 19:11","title":"Nagyon meglepték Nadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]