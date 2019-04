Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","id":"20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4afc40-dc39-44f9-ba8a-ee3b90780aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","timestamp":"2019. április. 23. 19:33","title":"Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","shortLead":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","id":"20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a924003c-e7d3-4741-b042-8ff03a52ce8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 23. 20:33","title":"Magyar asztrofotós magyarázza el, miért óriási dolog a fekete lyukról készült fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"13-16 hónapos korban fogják beadni a gyerekeknek. ","shortLead":"13-16 hónapos korban fogják beadni a gyerekeknek. ","id":"20190423_Kotelezo_lesz_szeptembertol_a_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82b1fce-e39c-4e3c-aff2-e458e17c861d","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Kotelezo_lesz_szeptembertol_a_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2019. április. 23. 12:05","title":"Kötelező lesz szeptembertől a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják megváltoztatni a döntést.\r

\r

","shortLead":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják...","id":"20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c985b-02ea-4330-b6f3-7a4cfd33a5b1","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 12:09","title":"Roman Polanski beperli az Amerikai Filmakadémiát, mert kizárták a nemi erőszak ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki a bűnözőknek.","shortLead":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki...","id":"20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3025a33-4d3e-4eb1-8b0c-3af6f21cf304","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","timestamp":"2019. április. 23. 13:33","title":"20 millió brit választotta magának ezt a borzalmas jelszót – ugye ön nem ezt használja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","shortLead":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","id":"20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc869f35-95b9-40ce-a451-f56ad5f0ca1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","timestamp":"2019. április. 23. 19:55","title":"Több magyar született tavaly Németországban, mint Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","shortLead":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","id":"20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec416c-bb83-4c10-93f3-b6ce1c536d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","timestamp":"2019. április. 23. 12:03","title":"Itt belehallgathat: ez a mesterséges intelligencia 0-24-ben gyártja a metált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd május 26-án a szavazólapon. ","shortLead":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve...","id":"20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25596981-c899-452b-8bb1-483beba6dec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"EP-választás: lejárt a határidő, legfeljebb 11 párt állíthat listát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]