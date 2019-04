Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú keretek között jelenhettek meg videojátékok a kínai piacon, ám a jövőben még durvább szabályok lépnek életbe. ","shortLead":"Eddig is szigorú keretek között jelenhettek meg videojátékok a kínai piacon, ám a jövőben még durvább szabályok lépnek...","id":"20190423_kina_videojatek_cenzura_vertocsa_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f761010a-d071-4cd1-b75c-555daf970fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_kina_videojatek_cenzura_vertocsa_holttest","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Kína bekeményít, amelyik videojátékban vér van, mehet a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt megelőzően csak a 2011-2016 közötti időszakra vonatkozóan kerültek nyilvánosságra adatok, miután az RTL pert nyert a közmédia ellen, emiatt pedig bár akarták, nem titkolhatták tovább a vezetők fizetését. 2016-ban az MTVA vezérigazgatójának járandósága még havi bruttó 2 millió forint volt, ez azóta 2,4 millió forintra nőtt. Az MTVA feje jelenleg a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt...","id":"20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bb22e3-d945-44e8-bab6-df7fdb4584b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"Megéri a közmédia vezetőjének lenni: a kétmilliós fizetés is tovább nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","shortLead":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","id":"20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be2b427-8c02-42f1-a40e-e9b444177d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","timestamp":"2019. április. 24. 07:24","title":"Élő Facebook-videóban közvetítette, ahogy 140-nel előzget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","shortLead":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","id":"20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2341-b22d-4bf7-a784-b880cef20644","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","timestamp":"2019. április. 24. 14:59","title":"Fákat vágnak ki Budapesten, de csak azokat, amik balesetveszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\" részesedése. Kínából hozzák és Mexikóból csempészik be a fentanilt, amely letarolja a szegénynegyedeket, mert olcsó és nagy ütős szer. Igen gyakran halálos.","shortLead":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\"...","id":"20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038797b9-d7b4-47dc-b7d2-14a91d90959a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","timestamp":"2019. április. 24. 13:06","title":"Gyilkos fájdalomcsillapítók: vádalku a nagykereskedőkkel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","shortLead":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","id":"20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35de113-c1b1-4d84-9549-17c84f588bae","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","timestamp":"2019. április. 24. 12:08","title":"Átnevezik a legjobb idegen nyelvű film kategóriáját az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató használhatja. Legutóbb április 23-án a Société Budapestben rendezett díjátadó ünnepségen 39 szálloda és vendéglátóhely vehette át a tanúsítványt.","shortLead":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató...","id":"20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5623aed-05d1-458d-bf6b-5b812d70e605","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","timestamp":"2019. április. 24. 17:27","title":"Kereshetjük a védjegyet – hazai szállodák, éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]