Hiába ígérte március 2-án az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), hogy soron kívül igyekszik megoldani a beteg gyermekeiket kísérő szülők kórházi elhelyezésének problémáját, és még abban a hónapban elindítja az „anyukaágyak” beszerzését, az azóta eltelt lassan két hónapban nemhogy az ágyak nem érkeztek meg, de a hvg.hu-nak, húsvét előtt küldött válaszában az Emmi még mindig csak azt írta, hogy az ÁEEK megkezdte a szülői ágyak beszerzésének előkészítését.

A gyerekeiket kísérő szülők kórházi elhelyezésének – vagyis a székeken vagy földre terített pokrócokon „aludni” kénytelen anyukák – problémájára, ahogy arról többször beszámoltunk, egy kétgyerekes sárbogárdi apuka hívta fel a figyelmet. Orosvári Zsolt novemberben indította útjára az „Ágyat az anyukáknak”-akciót, amelyben a beérkezett felajánlásokból márciusig közel 400 összecsukható tábori ágyat osztott szét az Anyák az anyákért Alapítvánnyal közösen az ország több mint 50, gyerekeket is ellátó intézményének.

A kórházak legtöbbje örömmel fogadta és azóta is használja a nappalra összecsukható és egy hálózsáknyi helyen elférő ágyakat, néhány intézmény azonban – például a volt egészségügyi államtitkár, Nagy Anikó vezette Heim Pál Kórház és a Debreceni Gyerekklinika – bár átvette, nem engedte használni azokat, az anyukák ott továbbra is a földön voltak kénytelen aludni (vagy éjszakánként 4500 forintba kerülő, panaszaik szerint koszos-büdös, kihajtható szivacságyakon).

© MTI / Balogh Zoltán

Az ÁEEK-et végül az ezt megelégelő szülők akciója hozta kényszerhelyzetbe: a Heim Pál előtt tartott március eleji flashmobjuk után a szervezet közölte: fenntartóként igyekszik mindent megtenni azért, hogy a hozzátartozók megfelelő elhelyezésével is segítse a beteg gyermekek gyógyulását.

Az állami intézményfenntartót azonban hiába bombáztuk március vége óta a kérdéseinkkel, egyetlen egyszer sem kaptunk választ a hiányzó ágyak beszerzését és kiosztásának várható időpontját firtató kérdéseinkre. Múlt héten végül az Emberi Erőforrás Minisztérium sajtosztályához fordultunk a szervezet helyett, amely válaszában azt írta: a beérkezett kórházi igények alapján 386 ágy beszerzése szükséges, az erre irányuló közbeszerzési eljárásnak azonban – ahogy fent is írtuk – még csak az előkészítése kezdődött meg.

Az Emmi válaszából az is kiderül, hogy a 29 intézménybe szánt 158 fotelágy, 182 összecsukható ágy és 46 fix kórtermi ágy összesen 45 millió forintba kerül majd – ez ágyanként majdnem 117 ezer forint. Csak összehasonlításképpen: az Orosvári Zsolték által egészségügyi szakemberekkel közösen – vagyis a praktikum mellett a fertőtleníthetőség szempontjait is figyelembe véve – kiválasztott ágyak 12 ezer forintba kerülnek a legnagyobb hazai sportáruház-lánc üzleteiben. Vagyis, ha minden intézmény beérné ezekkel, akkor az összeg tizedéből, 4,5 millió forintból meg lehetne oldani a helyzetet.

© Orosvári Zsolt / Facebook

Néhány kórház azonban láthatóan ragaszkodik a saját megoldásaihoz: a Heim Pálban például, amely korábban arra hivatkozva utasította el Orosvári Zsolték másutt sikeresen bevált ágyait, hogy azok "nem higiénikusak, méretük miatt nem férnek el, akadályozzák a beteg gyermekek megközelítését, és nehezítik a kórtermek takarítását", továbbra is kihajtható szivacságyakon alhatnak az anyukák – ezek higiénikusságát, méretét és hogy mennyire lehet alattuk takarítani, nem kell részletezni. Azonban ezekből sem jut mindenkinek – egy olvasónk három hete például még mindig széken volt kénytelen virrasztani a kisfia mellett, egy héttel később pedig egy újrahúzott szivacságyat kapott. Az egyetlen pozitív fejlemény, hogy azt legalább ingyen, a márciusi benttartózkodásukkal szemben most már nem kért pénzt érte az intézmény. (Ez utóbbiban feltehetően az ombudsman állásfoglalásának is szerepe lehet, aki decemberi állásfoglalásában és két hónapja is figyelmeztetett: nem lehet pénzt kérni a szülőktől azért, hogy bent maradhassanak a kórházban a gyerekeikkel.)

Kelleni kellene, de nincs hova

A Debreceni Gyerekklinika pedig, amely szintén abszurd indokkal utasította vissza Orosvári-féle tábori ágyakat, láthatóan a továbbiakban sem tett le a szülők kínzásáról: az intézmény a birtokunkba jutott dokumentumok szerint ugyanis azt írta az ágyigényeket felmérő Emminek, hogy párnázott, karfás, hátradönthető, lábtámaszos székeket szeretnének, „melynek bár nehézkes a javíttatása, mégis jobban ki tudják használni a szülők, mint a műanyag karfás székeket, vagy kempingágyakat, amik hamar összetörnek.” A leírás alapján talán nem áll össze, hogy milyen alkalmatosságról van szó, inkább mutatjuk a képet:

© hvg.hu

Igen, ilyen, alapvetően 30-60 perces tartózkodásra és fél-ülő pozícióban való használatra kitalált, 45 cm széles, az eredeti funkciója miatt külön ülő-, láb- és hátrészből álló - vagyis a támlák között jókora mélyedéssel kínzó – kozmetikai/infúziós székekből kértek még harmincat az anyukáknak.

Az Emmi körkérdésére egyébként a legtöbb magyarországi kórház azt válaszolta, hogy lenne igénye szülői ágyakra, a válaszadók túlnyomó része – 34 intézmény – azonban azt is jelezte, hogy az épület, illetve a kórházak fizikai adottságai miatt nincs lehetősége további ágyak elhelyezésére.

Orosvári Zsolt és az Anyák az anyákért Alapítvány a kórházi ágyosztás lezárulta után hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó intézményekben vitte további az akciót. A sárbogárdi családapa viszont, aki – részben legalábbis – megoldotta az állam helyett a régi és fontos problémát, besokallt a hazai közállapotoktól és nemsokára elhagyja Magyarországot.