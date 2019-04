A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van: a pártszövetség a támogatói, adatbázisépítésre is használható íveket EP-választási regisztrációs íveknek állította be, és így kérte az embereket, hogy azokat írják alá. A választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben korábban.