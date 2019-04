Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elvileg frissítette a Windows 10-es PC-k processzorkövetelményeit a májusi frissítéssel kapcsolatban. Sok dolga nem volt a redmondi cégnek.","shortLead":"A Microsoft elvileg frissítette a Windows 10-es PC-k processzorkövetelményeit a májusi frissítéssel kapcsolatban. Sok...","id":"20190426_windows_10_majusi_frissites_processzor_kovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176fa11e-8cc7-4c47-8143-a058828401c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_windows_10_majusi_frissites_processzor_kovetelmenyek","timestamp":"2019. április. 26. 09:03","title":"Akkor teheti fel a gépére az új Windowst, ha ilyen processzor van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060","c_author":"","category":"kultura","description":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","shortLead":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","id":"20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fa538b-aca1-418a-99c1-b7b2f7c7b879","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 09:43","title":"Érkezik az új Bruce Springsteen-lemez, és itt egy jó kis dal róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9af234-fbd3-4635-8b95-92692482cd56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Londoni Értéktőzsde (LSE) bejáratát torlaszolták el csütörtökön a Londonban hosszú ideje folyamatosan tiltakozó környezetvédelmi aktivisták. A csoport bejelentette, hogy a demonstrációsorozat utolsó napján a londoni City pénzügyi központjában igyekszik minél nagyobb felfordulást okozni.","shortLead":"A Londoni Értéktőzsde (LSE) bejáratát torlaszolták el csütörtökön a Londonban hosszú ideje folyamatosan tiltakozó...","id":"20190425_kornyezetvedo_aktivistak_extinction_rebellion_londoni_ertektozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f9af234-fbd3-4635-8b95-92692482cd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984fb30f-0a3e-4829-8b83-f4c9e740c523","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_kornyezetvedo_aktivistak_extinction_rebellion_londoni_ertektozsde","timestamp":"2019. április. 25. 11:25","title":"A londoni értéktőzsdéhez ragasztották magukat környezetvédő aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és stábtagjai. ","shortLead":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és...","id":"20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d688b-0afc-4776-a4d3-5dc2675eb524","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","timestamp":"2019. április. 25. 07:50","title":"Nagy bejelentésre készül a 25. James Bond-film stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","shortLead":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","id":"20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39354770-fe0a-4c3c-91db-c6192b44e9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","timestamp":"2019. április. 25. 10:22","title":"Gorillanappal is várja a Föld fesztivál látogatóit a budapesti állatkert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","shortLead":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","id":"20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac137a-0c38-488d-8c31-71908b4156db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","timestamp":"2019. április. 25. 11:20","title":"Kórházszövetség: Ott kell gyógyítani, ahol a legjobb az ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]