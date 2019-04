Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonák a húsvéti terrortámadással kapcsolatban álló robbanóanyag-gyártó helyre mentek be a sziget keleti felén, ahol tűzharc alakult ki. A közelben három robbanásról is beszámolnak.","shortLead":"A katonák a húsvéti terrortámadással kapcsolatban álló robbanóanyag-gyártó helyre mentek be a sziget keleti felén, ahol...","id":"20190426_Penteken_ujabb_robbantasok_voltak_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e0b6dc-1b64-4777-928d-9a8b7385a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Penteken_ujabb_robbantasok_voltak_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 26. 17:25","title":"A terroristák után nyomozó katonákra lőttek Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA szektorbezárással büntette a magyar válogatottat. ","shortLead":"Az UEFA szektorbezárással büntette a magyar válogatottat. ","id":"20190426_Rasszista_magyar_szurkolok_miatt_mehetnek_kevesebben_a_magyarwalesi_Ebselejtezore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea7c611-1254-453a-87e5-2f07c9769570","keywords":null,"link":"/sport/20190426_Rasszista_magyar_szurkolok_miatt_mehetnek_kevesebben_a_magyarwalesi_Ebselejtezore","timestamp":"2019. április. 26. 18:50","title":"Rasszista magyar szurkolók miatt mehetnek kevesebben a Wales elleni Eb-selejtezőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","shortLead":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","id":"20190428_metallica_himnusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91792a72-76d0-41d5-af6a-9b9955eed632","keywords":null,"link":"/elet/20190428_metallica_himnusz","timestamp":"2019. április. 28. 09:39","title":"Metallicával indult a baseball meccs San Franciscóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület határán. Az érintett kerület azt mondja, nem adott engedélyt a közelben útépítést végző BKK-nak arra, hogy a törmeléket oda hordják.","shortLead":"Sittel teli teherautókat láttunk lerakodni a fővárosi Szilas-patak partjánál, éppen a védettség alatt álló terület...","id":"20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742eb7c2-aa1b-4c26-866f-6b520050ed72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d46cf-d683-476d-8ba2-72b58692683a","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_cinkotai_ut_felujitasa_kaosz_szilaspatak_termeszetvedelmi_terulet_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 26. 16:30","title":"Teherautókkal hordják a Szilas-patak partjára az útépítés hulladékát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","id":"20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ae20-0301-4f34-b431-d71f783dd749","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Nem udvariaskodik ez a 6 kipufogós, 6 fényszórós új Mercedes G63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024adf96-8fb4-4200-98ae-d01801dd37d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt lezárják és kiürítik ma a budapesti Bozsik Stadion környékét. A XIX. és a XVIII. kerületben forgalomkorlátozásra kell készülni, ez a közösségi és a vasúti közlekedést is érinti.","shortLead":"Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt lezárják és kiürítik ma a budapesti Bozsik Stadion környékét. A XIX. és...","id":"20190428_Ujabb_bombat_talaltak_Budapesten__lezarjak_es_kiuritik_a_Bozsik_Stadion_kornyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024adf96-8fb4-4200-98ae-d01801dd37d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701067d1-9f68-4ada-a51f-e25b3930e107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_Ujabb_bombat_talaltak_Budapesten__lezarjak_es_kiuritik_a_Bozsik_Stadion_kornyeket","timestamp":"2019. április. 28. 06:56","title":"Újabb bombát találtak Budapesten - lezárják és kiürítik a Bozsik Stadion környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja az idei szezont, így az augusztusi, szegedi világbajnokságot is.","shortLead":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja...","id":"20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a88b1-1bfb-4e77-b8a4-2605e580945d","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. április. 27. 10:43","title":"Kihagyja a szezont Molnár Péter világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","shortLead":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","id":"20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4bf46d-0e47-4e1c-a503-b60f644d8f00","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","timestamp":"2019. április. 27. 15:35","title":"Kínai győzelem a budapesti pingpong vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]