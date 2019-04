Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","shortLead":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","id":"20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834c64e-888b-4584-aa13-409d2dc8f52f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","timestamp":"2019. április. 27. 16:48","title":"18 ezer milliárd forintból kövezik ki az új selyemutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","shortLead":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","id":"20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a6485-235e-4857-8072-5900966a5581","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","timestamp":"2019. április. 28. 14:20","title":"A kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen tüntettek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","shortLead":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","id":"20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c3d2f9-a5b2-4b5a-8944-1c3791e2e625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","timestamp":"2019. április. 27. 10:02","title":"Orbán Viktor négy pontban mondta el, miért jön be neki Kína terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak tartja érdekképviseleti munkájában - mondta Vadász György elnök az MTI-nek.","shortLead":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak...","id":"20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63480951-defd-40f6-9f09-027c07115c91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","timestamp":"2019. április. 28. 07:28","title":"Béremelést és adócsökkentést javasol a Magyar Iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","shortLead":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","id":"20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87047e7e-d0b8-451e-b910-494494c5b104","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","timestamp":"2019. április. 26. 20:58","title":"Trump kilépteti az USA-t az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","id":"20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ae20-0301-4f34-b431-d71f783dd749","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Nem udvariaskodik ez a 6 kipufogós, 6 fényszórós új Mercedes G63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]