[{"available":true,"c_guid":"425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein bírósági tárgyalását.","shortLead":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein...","id":"20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573f7a2-3b30-428a-bc94-b1097b40503a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","timestamp":"2019. április. 27. 11:11","title":"Elhalasztották a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weintstein tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f141e728-e1af-40f4-9e86-f4754b7bd9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutóbb Zagyvaszántó térségében lángolt egy autó. Mindhárom esetről a Katasztrófavédelem számolt be.","shortLead":"A legutóbb Zagyvaszántó térségében lángolt egy autó. Mindhárom esetről a Katasztrófavédelem számolt be.","id":"20190428_gepkocsituz_zagyvaszanto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f141e728-e1af-40f4-9e86-f4754b7bd9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755f4005-afe3-4dd3-a29b-2588d3c8d16f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_gepkocsituz_zagyvaszanto","timestamp":"2019. április. 28. 12:45","title":"Három autó is kigyulladt az elmúlt néhány órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt a rövid üzenetet írta ma ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt...","id":"20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914a989-b82e-45fc-8d53-35ac6517365a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","timestamp":"2019. április. 28. 13:52","title":"Karácsony csőbe húzná a Fideszt a zuglói parkolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novák Katalin az RTL Híradónak nyilatkozott az új támogatásokról.","shortLead":"Novák Katalin az RTL Híradónak nyilatkozott az új támogatásokról.","id":"20190427_Novak_Katalin_az_RTLnek_Onero_sem_kell_a_CSOKhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc42d9b7-3ab7-4570-a1c3-212eaa90d609","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Novak_Katalin_az_RTLnek_Onero_sem_kell_a_CSOKhoz","timestamp":"2019. április. 27. 20:05","title":"Novák Katalin az RTL-nek: Önerő sem kell a CSOK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","shortLead":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","id":"20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f697e9e6-24f3-4c15-9b70-7a5490f4c732","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","timestamp":"2019. április. 29. 06:13","title":"Hetek óta nincs lift a mátészalkai kórházban, ölben kell cipelni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]