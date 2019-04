Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee83b2de-0ccb-49ff-9d21-5fbd3c18ded0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Arsenal 3-0-ra kikapott a Leicester City otthonában, a Manchester United viszont döntetlent játszott a Chelsea-vel.","shortLead":"Az Arsenal 3-0-ra kikapott a Leicester City otthonában, a Manchester United viszont döntetlent játszott a Chelsea-vel.","id":"20190428_Ujabb_hatalmas_pofont_kapott_az_Arsenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee83b2de-0ccb-49ff-9d21-5fbd3c18ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9576ae-2fe2-47ab-be98-e034581c5b61","keywords":null,"link":"/sport/20190428_Ujabb_hatalmas_pofont_kapott_az_Arsenal","timestamp":"2019. április. 28. 19:46","title":"Újabb hatalmas pofont kapott az Arsenal és a Manchester United sem tudott nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy hírt a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival.



","shortLead":"A nagy hírt a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival.



","id":"20190428_Nevet_valtoztatott_a_bulibaro_Kis_Grofo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4a8a2f-0605-474a-a77b-c765b6f48ac7","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nevet_valtoztatott_a_bulibaro_Kis_Grofo","timestamp":"2019. április. 28. 10:06","title":"Nevet változtatott a bulibáró, Kis Grófo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","shortLead":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","id":"20190428_zsinagoga_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2293caf5-6b55-4d01-b3c3-0335e164a95d","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_zsinagoga_lovoldozes","timestamp":"2019. április. 28. 08:05","title":"Hitler a példaképe: 19 éves férfi lövöldözött egy amerikai zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős fronthatás lesz. ","shortLead":"Kettős fronthatás lesz. ","id":"20190428_idojaras_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2babd7a2-67ea-4400-ad0c-983467e7a747","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. április. 28. 07:57","title":"Dilemmázik az időjárás vasárnap: essen vagy fújjon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy – válaszolta az MSZP az Indexnek, amely azt kérdezte a párttól, lesz-e követkeménye annak, hogy a párt parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó gyakorlatilag az összes Fidesz-szavazót lepatkányozta.","shortLead":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha...","id":"20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519209b-2f96-48fd-a2e2-ed789571b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","timestamp":"2019. április. 27. 12:06","title":"Bangóné patkányozásának addig nem lesz következménye, amíg a Fideszben marad Pócs és Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd21fc8-6080-48b3-8aa5-446a06a688e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Győri Audi ETO KC végig vezetve 33-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I szombati játéknapján, ezzel biztosította újabb címvédését.\r

\r

","shortLead":"A Győri Audi ETO KC végig vezetve 33-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I szombati játéknapján...","id":"20190427_Hazai_palyan_kapott_ki_a_Ferencvaros_a_Gyori_Audi_ETOtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd21fc8-6080-48b3-8aa5-446a06a688e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac0db42-3c00-4a8d-bd65-1f891e984e2e","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Hazai_palyan_kapott_ki_a_Ferencvaros_a_Gyori_Audi_ETOtol","timestamp":"2019. április. 27. 14:45","title":"Női kézilabda NB I: bajnok lett a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]