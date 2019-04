Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új kínai selyemútról, a szíriai konfliktusról és az amerikai választási visszaélések ügyében született ítéletről is beszélt Vlagyimir Putyin Pekingben.","shortLead":"Az új kínai selyemútról, a szíriai konfliktusról és az amerikai választási visszaélések ügyében született ítéletről is...","id":"20190427_Putyin_szerint_csak_latszat_miatt_iteltek_el_Maria_Butyinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f0fd3-d9cc-4e25-b628-8d13af390da1","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_szerint_csak_latszat_miatt_iteltek_el_Maria_Butyinat","timestamp":"2019. április. 27. 17:25","title":"Szíriai bombázásokról és a liberalizmust védelmező Kínáról is beszélt Putyin Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Csak azt, hogy Magyarország egyedülálló hely, ugyanis csak itt talált az EU-ban a Yale kutatója 3. világbeli és 19. századi módszereket a választás befolyásolására. Ez a hvg.hu heti közéleti összefoglalója, most a számok tükrében.","shortLead":"Csak azt, hogy Magyarország egyedülálló hely, ugyanis csak itt talált az EU-ban a Yale kutatója 3. világbeli és 19...","id":"20190428_Ott_tartunk_hogy_szinte_semmit_sem_tudunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369695c4-3955-48f8-9551-da69c3f5b2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Ott_tartunk_hogy_szinte_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2019. április. 28. 12:30","title":"Ott tartunk, hogy szinte semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83b2de-0ccb-49ff-9d21-5fbd3c18ded0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Arsenal 3-0-ra kikapott a Leicester City otthonában, a Manchester United viszont döntetlent játszott a Chelsea-vel.","shortLead":"Az Arsenal 3-0-ra kikapott a Leicester City otthonában, a Manchester United viszont döntetlent játszott a Chelsea-vel.","id":"20190428_Ujabb_hatalmas_pofont_kapott_az_Arsenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee83b2de-0ccb-49ff-9d21-5fbd3c18ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9576ae-2fe2-47ab-be98-e034581c5b61","keywords":null,"link":"/sport/20190428_Ujabb_hatalmas_pofont_kapott_az_Arsenal","timestamp":"2019. április. 28. 19:46","title":"Újabb hatalmas pofont kapott az Arsenal és a Manchester United sem tudott nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal szerint a szocialista politikus \"túlment minden határon\". ","shortLead":"Rogán Antal szerint a szocialista politikus \"túlment minden határon\". ","id":"20190429_Egy_nap_alatt_egymilliot_koltott_a_Bangone_elleni_kampanyra_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f786e7-b4de-40d9-a1d6-30663122cd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Egy_nap_alatt_egymilliot_koltott_a_Bangone_elleni_kampanyra_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 29. 09:09","title":"Egy nap alatt egymilliót költött a Bangóné elleni kampányra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós életben egy kibertámadás.","shortLead":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós...","id":"20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10f8a44-1b08-45c4-b44f-42f65d0815f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","timestamp":"2019. április. 29. 10:33","title":"Kibertámadást szimuláltak a világ legnagyobb katonai bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","shortLead":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","id":"20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e795b-e9aa-42eb-addf-4c212cccfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","timestamp":"2019. április. 28. 14:53","title":"Tolkien fia apja barátjától elszenvedett szexuális abúzusairól beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]