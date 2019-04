Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt a rövid üzenetet írta ma ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt...","id":"20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914a989-b82e-45fc-8d53-35ac6517365a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","timestamp":"2019. április. 28. 13:52","title":"Karácsony csőbe húzná a Fideszt a zuglói parkolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is magára hívta a fotósok figyelmét. ","shortLead":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is...","id":"20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e30283-73d3-4b07-873b-b7d219e5b067","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","timestamp":"2019. április. 29. 11:45","title":"Szőrös hónaljával és ukuleléjével két fontos üzenetet is becsempészett a Fehér Házba Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című podcast két műsorvezetője, amiben a hét legfontosabb tech híreiről beszélgetnek.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című podcast két műsorvezetője, amiben a hét legfontosabb tech híreiről...","id":"20190428_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1def6b-8e6a-48b1-aee0-58c8e621a5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. április. 28. 21:03","title":"Lemaradt a fontos tech hírekről? Zárja a hetet ezzel a podcasttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","shortLead":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","id":"20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294017b0-d0d5-445f-b044-b0dea2e552a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2019. április. 29. 15:05","title":"Ismét 400 forint fölé emelik a benzin árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","id":"20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b06c-b437-494d-866c-cf9d8c12c786","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 16:12","title":"Lezárták az M2-es utat Kosdnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","shortLead":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","id":"20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe1d41-1e18-4dbf-bd97-0b24c1b86857","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","timestamp":"2019. április. 28. 09:16","title":"Leállította a meccset a spori Süttőn, mert egy kis dolga akadt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ccc8e-cff3-4938-bf2f-90dbc31c47b9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem csak belsőre, hanem a legfőbb célcsoportot jelentő játékosok számára majdnem ugyanennyire fontos, külsőre is változtak az Asus Republic of Gamers (ROG) családjának laptopjai. Az átlagos asztali gépek teljesítményét is jóval túlszárnyaló 2019-es modellek nem lesznek olcsók, cserébe viszont aligha van olyan játék vagy más program, ami megakasztaná őket.","shortLead":"Nem csak belsőre, hanem a legfőbb célcsoportot jelentő játékosok számára majdnem ugyanennyire fontos, külsőre is...","id":"20190429_asus_rog_2019_laptopok_zephyrus_strix_keystone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56ccc8e-cff3-4938-bf2f-90dbc31c47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f90f44-7384-4765-8035-41b87d421921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_asus_rog_2019_laptopok_zephyrus_strix_keystone","timestamp":"2019. április. 29. 12:03","title":"Megjöttek az Asus bivalyerős laptopjai, amiken minden elfut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]