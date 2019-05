Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20637d43-8736-4eed-8785-79727dd767d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk érkezőben lévő sportkocsija elképesztően jól gyorsul. Olyannyira, hogy akár még egy hibrid F1-es torpedót is képes lehet maga mögé szorítani.","shortLead":"Elon Musk érkezőben lévő sportkocsija elképesztően jól gyorsul. Olyannyira, hogy akár még egy hibrid F1-es torpedót is...","id":"20190430_az_uj_tesla_roadster_meg_egy_f1es_ferrarit_is_legyorsulhat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20637d43-8736-4eed-8785-79727dd767d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6f918-dfba-4d79-846a-d790401eaa11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_az_uj_tesla_roadster_meg_egy_f1es_ferrarit_is_legyorsulhat__video","timestamp":"2019. április. 30. 08:21","title":"Az új Tesla még egy F1-es Ferrarit is legyorsulhat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és – vállalom – sokkoló választ” – írta Ujhelyi István.","shortLead":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán...","id":"20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cfc900-097c-433c-9e42-d745e57e464e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Egy nap után levette az MSZP a patkányozós videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy dollár már 290 forintnál is többe került, az euró 323 forintnál jár.","shortLead":"Egy dollár már 290 forintnál is többe került, az euró 323 forintnál jár.","id":"20190430_Keteves_melyponton_jart_a_forint_a_dollarral_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c5feb1-7ade-46fe-b77f-50cd582d86c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Keteves_melyponton_jart_a_forint_a_dollarral_szemben","timestamp":"2019. április. 30. 07:44","title":"Kétéves mélyponton járt a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai McDonald's My McD's nevű alkalmazását használók közül többeket is megrövidített valaki (vagy valakik), de a cég szerint ők nem hibáztak, és az applikáció biztonságos.","shortLead":"A kanadai McDonald's My McD's nevű alkalmazását használók közül többeket is megrövidített valaki (vagy valakik), de...","id":"20190430_mcdonalds_hacker_mymcds_kanada_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e758fcf-f322-46b3-a417-bd8cd9386bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_mcdonalds_hacker_mymcds_kanada_lopas","timestamp":"2019. április. 30. 11:03","title":"Éhes hackerek 436 ezer forintnyi ételt vettek más számlájára a McDonald'sban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választáson listát állító összes párt ötperces bemutatkozási lehetőséget kap az M1-en. ","shortLead":"Az európai parlamenti választáson listát állító összes párt ötperces bemutatkozási lehetőséget kap az M1-en. ","id":"20190430_Ujabb_ot_percet_kotkodacsolhatnak_a_ketfarkuak_az_M1en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70411645-eef8-4299-83c5-d22355e647fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ujabb_ot_percet_kotkodacsolhatnak_a_ketfarkuak_az_M1en","timestamp":"2019. április. 30. 18:37","title":"Végre megint kotkodácsolástól lehet hangos az M1 stúdiója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","shortLead":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","id":"20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5adf5c-4860-4080-b564-f4d2d2802846","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 17:37","title":"Mészáros gyerekeinek cégéhez került az Alcsútdobozra tervezett szállodás cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14c6e3d-17b8-4f07-95c1-52b0c45dfee4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Minden pályázat és kérés nélkül. ","shortLead":"Minden pályázat és kérés nélkül. ","id":"20190501_300_millios_mentoovet_dob_a_kormany_a_szombathelyi_Haladasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c14c6e3d-17b8-4f07-95c1-52b0c45dfee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192afefe-bddb-4f79-a449-0ba82d0b56a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_300_millios_mentoovet_dob_a_kormany_a_szombathelyi_Haladasnak","timestamp":"2019. május. 01. 10:39","title":"300 milliós mentőövet dob a kormány a szombathelyi Haladásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]