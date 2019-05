Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","shortLead":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","id":"20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7753ad-5c07-4160-af2f-044da61430a1","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","timestamp":"2019. április. 30. 15:55","title":"Vizeletvizsgálattal is ki lehet szűrni a HPV-vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","shortLead":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","id":"20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09043548-6711-4d89-9d23-170277c22259","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","timestamp":"2019. május. 01. 16:06","title":"Beperli a 444-et a Hit Gyülekezete vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","shortLead":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","id":"20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f595e80-4fe2-46c6-af7a-999a3c400003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","timestamp":"2019. május. 02. 11:19","title":"Mit kíván a magyar adós? Legyen fix a törlesztőrészlet és stabil a kamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt a kérdés, Putyin mikor írja alá azt. A törvény november 1-jével lép majd hatályba.","shortLead":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt...","id":"20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d8d638-abf3-49a2-998f-4291cc9155b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","timestamp":"2019. május. 02. 09:33","title":"Putyin aláírta a törvényt, ami levághatja Oroszországot az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","shortLead":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","id":"20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28935968-7f7f-42af-aa99-54adf5dc5ecc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 10:41","title":"Tízből nyolc fiatalnak esélye sincs, hogy saját lakása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A webkamerák pedig rögzítették is az eseményt. ","shortLead":"A webkamerák pedig rögzítették is az eseményt. ","id":"20190430_Golyafioka_bekamerazott_feszek_Gemenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de23cf6-8a63-45f4-a60a-a24957fa2bac","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Golyafioka_bekamerazott_feszek_Gemenc","timestamp":"2019. április. 30. 17:33","title":"Kikelt az első gólyafióka a bekamerázott gemenci fészekben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","shortLead":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","id":"20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc313440-ead8-43ba-9b88-1e2a9bc1a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","timestamp":"2019. május. 01. 11:20","title":"Orbán: A következő tízéves munkánkat is a migrációra építjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]