[{"available":true,"c_guid":"50244a41-34d8-4752-926c-9471fa8214f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ráadásul azoknak a beruházásoknak a hasznosulását is veszélyezteti, amelyekre az elmúlt másfél évtizedben egyenként is több tízmilliárd forintot költött Magyarország. ","shortLead":"A kormány ráadásul azoknak a beruházásoknak a hasznosulását is veszélyezteti, amelyekre az elmúlt másfél évtizedben...","id":"20190502_Velhetoen_soha_nem_terul_meg_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50244a41-34d8-4752-926c-9471fa8214f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a25e428-9f97-4c21-885c-755bf6086ace","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Velhetoen_soha_nem_terul_meg_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_felujitasa","timestamp":"2019. május. 02. 14:41","title":"Vélhetően soha nem térül meg a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől aktuális Bartók Béla zenéje, és az őszinte görög tragédia miért passzol jobban a jelenkorhoz, mint a barokk közönséghez? A Budapesti Fesztiválzenekar karmesterével és vezetőjével beszélgettünk, és kiderült, hogy rendkívül elfoglalt ember létére Fischer Iván néha még unatkozik is. ","shortLead":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől...","id":"20190502_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0788b1ff-84f4-4989-aad5-f9f08a1057f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. május. 02. 11:30","title":"Fischer Iván: Az elmúlt koncertek élményét kidobja az agyam egy limbóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási emlékei között.","shortLead":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási...","id":"20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b10fd-8f39-40fa-bcc8-b403bcf08df8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Emlékezetes ballagás Szombathelyen: az angol királynő személyes jókívánsága is bekerült a tarisznyákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","shortLead":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","id":"20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd1ff-69bc-4782-9d0e-08ce98cf88de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 11:06","title":"1,5 millió embernek semmit sem kell tennie, hogy szja-bevallása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your Phone nevű szolgáltatástól.","shortLead":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your...","id":"20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e26ca4-7a99-4b87-97a9-74e6b1f64c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. május. 02. 09:03","title":"A Windows újításának örülni fog, ha androidos a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyéves lett.","shortLead":"Négyéves lett.","id":"20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaacfa14-d64f-4d77-bbbd-627b5a438efd","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Eddig_soha_nem_latott_fotokkal_unnepelik_Sarolta_hercegno_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 02. 08:24","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepelik Sarolta hercegnő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","shortLead":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","id":"20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44087166-bd1b-4527-b8c3-131237aebf10","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","timestamp":"2019. május. 02. 15:44","title":"Az egészséges térdét műtötték meg a nyitrai nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák védőügyvédjének. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák...","id":"20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150ece4d-746b-4330-aacd-80573d0f20ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","timestamp":"2019. április. 30. 19:23","title":"Vizsgálatot kezdeményez az ENSZ Ahmed H. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]