[{"available":true,"c_guid":"9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","shortLead":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","id":"20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767cbc9-e4f4-4a17-a814-3bedc7a882ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Pompeo: Az USA is támogatja a venezuelai ellenzéki felkelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gileádban forradalom készül.","shortLead":"Gileádban forradalom készül.","id":"20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e862dfde-1d6b-461b-9c20-766dffa77ba5","keywords":null,"link":"/kultura/20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","timestamp":"2019. május. 01. 20:08","title":"Nagy változás jöhet a szolgálólányok életében – itt a harmadik évad trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell, erőszakkal vessenek véget a helyiek tiltakozásának. Az arhangelszkiek ugyanis nem akarják, hogy a főváros szemetét az északi régiókban létesített szeméttelepekre hordják. Nem kizárt, hogy a hatóságok erőszakot alkalmaznak majd.","shortLead":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell...","id":"20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939eba6c-e866-4c4c-a599-61ed0d257b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","timestamp":"2019. május. 01. 10:15","title":"Észak-Oroszországban nem akarják Moszkva szemetét – jön a Nemzeti Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen volt néhány barát is. ","shortLead":"Jelen volt néhány barát is. ","id":"20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ff0e3-53b6-40dd-b6c4-a7e1db399316","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"Las Vegas-i villámesküvőt tartott Sophie Turner és Joe Jonas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","shortLead":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","id":"20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6f304-a5ec-4c7d-88cd-ba4e465cd37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","timestamp":"2019. április. 30. 18:49","title":"Szíjjal, bottal, ostorral verte fiát egy maglódi férfi, sörétes puskával lövöldözött rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]