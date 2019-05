Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","shortLead":"A Kúria megállapította, hogy jogsértő volt a kizárás megszüntetésére vonatkozó döntés. ","id":"20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d55c28-a59c-498d-beec-a001fe63319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffb59f-af79-452c-81b7-d9b0ac976b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megis_ki_kellett_volna_zarni_Gyarfas_ugyvedjet","timestamp":"2019. május. 02. 12:55","title":"Mégis ki kellett volna zárni Gyárfás ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzatot nem kereste meg a klub azzal, hogy vissza kell pótolni a közel 200 milliós hiányt, ha nem lépnek gyorsan, bukhatják az indulási engedélyt.","shortLead":"Az önkormányzatot nem kereste meg a klub azzal, hogy vissza kell pótolni a közel 200 milliós hiányt, ha nem lépnek...","id":"20190502_Elfelejtett_szolni_a_balmazujvarosi_fociklub_hogy_kezdeni_kene_valamit_a_196_millios_hiannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5199ba64-76a2-4b30-9851-b7a8f0687ca0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Elfelejtett_szolni_a_balmazujvarosi_fociklub_hogy_kezdeni_kene_valamit_a_196_millios_hiannyal","timestamp":"2019. május. 02. 17:51","title":"Elfelejtett szólni a balmazújvárosi fociklub, hogy kezdeni kéne valamit a 196 milliós hiánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","shortLead":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","id":"20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e277ed-7081-4d1a-bf44-ccb76086e90f","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","timestamp":"2019. május. 03. 10:48","title":"Emlékszik még a Tengo La Camisa Negra című dalra? Júliusban élőben bulizhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai...","id":"20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b818d25-d694-4aa2-9046-fd9d3657aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","timestamp":"2019. május. 01. 21:06","title":"Küszöbön a Trump–Orbán-találkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]