[{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","shortLead":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","id":"20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0abd6b-5c8d-4e65-9a49-42931cbd5bf5","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","timestamp":"2019. május. 03. 10:18","title":"Elkezdődött Bíró Ica kilakoltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának a magyar határzárat. Salvini érkezésekor azt mondta, „Magyarországra érkeztem egy új Európát építeni”. Új Európára, új fejezetre van szükség, mondta Orbán erre.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának...","id":"20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f5508-b4a9-44b1-8c5f-5e7203a008b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","timestamp":"2019. május. 02. 17:32","title":"Orbán: Látványosan keresni fogjuk az együttműködést Salvinivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb07329-677e-4f65-9ac2-25fecb24a72c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb07329-677e-4f65-9ac2-25fecb24a72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2019. május. 02. 10:30","title":"\"A férfiak nem mennek el vizsgálatra\" - Empátiával és türelemmel a prosztatagyulladás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók többségén norvég rendszám volt, és az Eurorally nevű illegális versenyre utaló felirat.","shortLead":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók...","id":"20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69f6a3-dfb0-4fc8-a4c9-16a8bbb1ed21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","timestamp":"2019. május. 02. 20:42","title":"Százhét Oslóból Prágába tartó illegális autóversenyzőt kapcsoltak le a német rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új Európát építeni érkezik. ","shortLead":"Új Európát építeni érkezik. ","id":"20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caea769b-064e-4374-89e3-01c5796af4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","timestamp":"2019. május. 02. 09:55","title":"Salvini már úton van Budapestre, a repülőről üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]