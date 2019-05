Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","shortLead":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","id":"20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2284595f-5d46-4915-a2ee-5dfbb9574eec","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","timestamp":"2019. május. 03. 19:52","title":"Több európai ország is gyakorlatozik majd, hogy ne ismétlődjön meg a 2015-ös menekültválság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon a versírást hozták össze a látványos szelfikészítéssel. ","shortLead":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon...","id":"20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72c13c-c601-4b7c-8f73-2466f88fbeeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 03. 16:33","title":"Különleges szelfit csinálhat ezen a weboldalon, de nem csak ezért érdemes ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","shortLead":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","id":"20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca249b-37f2-4410-a273-c704fec319b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","timestamp":"2019. május. 04. 14:04","title":"Csak úgy rohamozzák a kereskedéseket, mindeki hétüléses autót akar venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Eljöhet a régóta várt pillanat: hosszú előkészítés után tőzsdére mehet az Uber, a Magyarországról elűzött, ám számos másik országban sikerrel működő fuvarmegosztó vállalkozás. A befektetők egy része szerint a Facebook tőzsdei megjelenése óta nem látott nagy siker jöhet, míg mások óva intenek a befektetéstől, mondván a cég számai nem a legszebb formájukat mutatták az elmúlt időszakban. ","shortLead":"Eljöhet a régóta várt pillanat: hosszú előkészítés után tőzsdére mehet az Uber, a Magyarországról elűzött, ám számos...","id":"20190504_uber_ipo_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95855dc-ac54-4db3-b858-3135f4a563e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_uber_ipo_tozsde","timestamp":"2019. május. 04. 15:00","title":"Ez lehet az év egyik legnagyobb dobása – csak nehogy óriási bukta legyen belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","shortLead":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","id":"20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc238275-1a27-43ee-abdf-004f3160b0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","timestamp":"2019. május. 03. 10:44","title":"Bebizonyították: működik a HIV-fertőzést gátló terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]