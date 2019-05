Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törlesztés ütemezéséről állapodhatott meg a kormány az oroszokkal.","shortLead":"A törlesztés ütemezéséről állapodhatott meg a kormány az oroszokkal.","id":"20190506_Mfor_modositjak_a_paksi_hitelszerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22db145f-bf35-4d75-9db6-f4aa76e065bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Mfor_modositjak_a_paksi_hitelszerzodest","timestamp":"2019. május. 06. 07:20","title":"Mfor: Módosítják a paksi hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megugró bevételek mellett 19-re húzott lapot a Kisvárda csapata az első osztályban, így veszteséggel volt kénytelen zárni 2018-at.\r

\r

","shortLead":"A megugró bevételek mellett 19-re húzott lapot a Kisvárda csapata az első osztályban, így veszteséggel volt kénytelen...","id":"20190507_A_Kisvarda_csapata_a_focira_hullo_penzesoben_is_veszteseges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297214ab-90f7-4df4-8dd7-dfba0a6cb376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_A_Kisvarda_csapata_a_focira_hullo_penzesoben_is_veszteseges","timestamp":"2019. május. 07. 14:12","title":"A Kisvárda csapata a focira hulló pénzesőben is veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","shortLead":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","id":"20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3c11e-e095-4d38-9fc4-2963d31e333b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","timestamp":"2019. május. 05. 18:53","title":"Manfred Weber üdvözölte az osztrák kancellár javaslatát az EU megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","shortLead":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","id":"20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adbf4d-eefd-4d60-aa35-97792bdb2a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","timestamp":"2019. május. 07. 15:38","title":"Radnóti Sándortól Rainer M. Jánosig - 102 új tagot választott az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","shortLead":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","id":"20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8fd4c-f33d-426e-8779-4fba8a1f5895","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","timestamp":"2019. május. 06. 16:54","title":"Ezekre a használt autókra keresünk rá a legtöbbször ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]