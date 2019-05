Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erre biztos nem gondolt.","shortLead":"Erre biztos nem gondolt.","id":"20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfed5abe-e024-462b-bec7-60a75ba68cef","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","timestamp":"2019. május. 08. 17:59","title":"Bejelentették Meghan Markle és Harry herceg babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","shortLead":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","id":"20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4d323-5835-4935-aa81-b6881d6179bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","timestamp":"2019. május. 07. 14:33","title":"Nagyot lép előre Ghána, drónok fogják kivinni az életmentő gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt szerdán jelentette be Facebook-oldalán az MSZP–P listavezetője.","shortLead":"Ezt szerdán jelentette be Facebook-oldalán az MSZP–P listavezetője.","id":"20190508_Nyilvanos_vitara_hivta_Trocsanyi_Laszlot_Toth_Bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d88470-ef53-4832-8965-bdf8334ebc32","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Nyilvanos_vitara_hivta_Trocsanyi_Laszlot_Toth_Bertalan","timestamp":"2019. május. 08. 18:59","title":"Nyilvános vitára hívta Trócsányi Lászlót Tóth Bertalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

