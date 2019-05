Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97575af6-ba4b-4667-a6f8-1e919bd7b885","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az emberi lét drámájának egyik legfigyelemreméltóbb megjelenítésével találkozhat a néző Mark Rothko, az 1970-ben elhunyt amerikai festő vásznai előtt. A művész megjegyzései, írásaiban tett utalásai, pszichológusok véleménye és művészettörténészek munkái egyaránt ezt erősítik meg. Egy 1947-es szövegében kijelenti: „Képeimet drámáknak tartom, a formák rajta a szereplők.” Egy 1956-os beszélgetés szerint: „Engem kizárólag az érdekel, hogy alapvető emberi érzéseket fejezzek ki, tragédiát, eksztázist, hanyatlást és így tovább.”","shortLead":"Az emberi lét drámájának egyik legfigyelemreméltóbb megjelenítésével találkozhat a néző Mark Rothko, az 1970-ben...","id":"20190509_Aura_es_kontemplacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97575af6-ba4b-4667-a6f8-1e919bd7b885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8608e647-2331-4c2b-8052-224cb9003c2f","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190509_Aura_es_kontemplacio","timestamp":"2019. május. 09. 13:14","title":"Aura és kontempláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda 21-szer fizettetné meg a párttal a névjegyzék árát, mert ennyi képviselőt küldünk az EP-be. ","id":"20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82753-8351-4ec9-92ae-6bc3a2830a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tobb_penzt_kernek_az_MSZPtol_a_nevjegyzekert_mint_a_part_szerint_kellene","timestamp":"2019. május. 09. 07:32","title":"Több pénzt kérnek az MSZP-től a névjegyzékért, mint a párt szerint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ralilegendák figyeljenek. ","shortLead":"Ralilegendák figyeljenek. ","id":"20190508_soror_valto_fulop_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e8880b-2e7b-4f1a-bdfc-e4372762c714","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_soror_valto_fulop_szigetek","timestamp":"2019. május. 08. 14:43","title":"Ilyet még nem láttunk: lábbal vált sebességet ez a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkajogokat és magasabb béreket követeltek. ","shortLead":"Munkajogokat és magasabb béreket követeltek. ","id":"20190509_Jobb_berekert_sztrajkoltak_az_Ubersoforok_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f9c3e-0b53-4ed1-b7c0-188f0189dbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Jobb_berekert_sztrajkoltak_az_Ubersoforok_Amerikaban","timestamp":"2019. május. 09. 13:13","title":"Jobb bérekért sztrájkoltak az Uber-sofőrök Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi szemléletmódjuk, megváltozott értékrendjük alapján. Amikor még kiforratlan a személyiség, akkor a választás is olyan. Az útkeresés során tanuljuk meg, kik vagyunk, ki illik hozzánk.","shortLead":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi...","id":"20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa521d5-de4b-4fd5-8e5c-4bf1375c0961","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Éretten párt választani: már tudjuk, kik vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mikor egészséges egy vállalat? Egy korábban „egyeduralkodó” szemlélet szerint akkor, ha versenyképes, hatékonyan működik, profitot termel, lehetőségeinek megfelelően az ágazattal együtt növekszik. Ugyanakkor a profit „P”-je mellé egyre inkább érdemes még további két „P”-t is figyelembe venni, az embereket (people) és a környezetet (planet). ","shortLead":"Mikor egészséges egy vállalat? Egy korábban „egyeduralkodó” szemlélet szerint akkor, ha versenyképes, hatékonyan...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Miert_koltsunk_munkavallaloink_testilelki_egeszsegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579115b8-90ee-4f82-8d05-c8922b44b11e","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Miert_koltsunk_munkavallaloink_testilelki_egeszsegere","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"Miért költsünk munkavállalóink testi-lelki egészségére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló elé. Komoly jelöltekre és komoly vitákra van szükség. A Republikon elemzését a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló...","id":"20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c09d-0a00-4001-8cfa-754c91e0fbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. május. 09. 06:46","title":"Komolytalan jelöltekkel nem Tarlós kihívóját találja meg az ellenzék, csak viccet csinál az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]