Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem adta fel a reményt. ","shortLead":"Nem adta fel a reményt. ","id":"20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4304a978-8630-4bc8-83fa-7ddd34821686","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","timestamp":"2019. május. 10. 17:42","title":"Több évtizeden át kereste, most találkozott először anyjával egy 81 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag az összes bővítmény működésképtelenné vált. A Firefox technológiai igazgatója most elmondta, mi hogyan történt a javításkor.","shortLead":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag...","id":"20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf4715-873c-469b-a928-e32bfcc8cf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","timestamp":"2019. május. 10. 19:03","title":"Itt a hivatalos magyarázat: így javította ki a Mozilla a \"tönkretett\" bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyszerű, mint a pofon: legyen 137 millió követője, mint Kim Kardashiannak.","shortLead":"Egyszerű, mint a pofon: legyen 137 millió követője, mint Kim Kardashiannak.","id":"20190510_Hogy_kereshet_egy_Instagramposzttal_140_milliot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db3420-8cf4-4a34-b57b-3f2994137bba","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190510_Hogy_kereshet_egy_Instagramposzttal_140_milliot","timestamp":"2019. május. 10. 17:04","title":"Hogy kereshet egy Instagram-poszttal 140 milliót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok exportját a szegény országokba – jelentette be az ENSZ pénteken.","shortLead":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok...","id":"20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444f7990-edf3-4e5f-b28d-0b57a1379370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","timestamp":"2019. május. 11. 10:26","title":"Pénteken kicsit jobb hely lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya felsőn vagy Kőbánya-Kispesten fordul. De forradalmi újításként a körvasúton is járnak személyvonatok. Mindent összeszedtünk, amit a hétfőn kezdődő lezárásról tudni kell.","shortLead":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya...","id":"20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d5b6d-bdc0-495c-950a-9e4b037e6eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 10. 16:52","title":"Keleti pályaudvar lezárása: mutatjuk, hogyan közlekedhet hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán-díjat a seregszemle szombati eredményhirdetésén, a főkurátori válogatás legjobb művésze pedig az amerikai Arthur Jafa lett.","shortLead":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé...","id":"20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f18f5-c6b7-4485-8a1d-cc4c911b251a","keywords":null,"link":"/kultura/20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","timestamp":"2019. május. 11. 16:55","title":"Litvánia nyerte el a Velencei Biennálé Arany Oroszlánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem állt szándékukban bárkiben bűntudatot vagy rossz érzéseket kelteni, a vita számukra is rengeteg tanulságot hordozott. ","shortLead":"Nem állt szándékukban bárkiben bűntudatot vagy rossz érzéseket kelteni, a vita számukra is rengeteg tanulságot...","id":"20190510_Megszolalt_a_Telekom_a_vitatott_Anyak_napi_reklamrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce84126-df30-4f18-a320-2b99286c80ee","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megszolalt_a_Telekom_a_vitatott_Anyak_napi_reklamrol","timestamp":"2019. május. 10. 18:36","title":"Megszólalt a Telekom a vitatott anyák napi reklámról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A május 26-i EP-választás után komoly földmozgások várhatók az európai politikai életben. Ezzel kapcsolatban ütköztette érveit Mráz Ágoston Sámuel és Horn Gábor. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A május 26-i EP-választás után komoly földmozgások várhatók az európai politikai életben. Ezzel kapcsolatban ütköztette...","id":"20190511_fulke_europai_parlamenti_valasztas_2019_orban_viktor_europaineppart_mraz_agoston_horn_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d98e1-e17b-4283-acfc-089600ea45bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_fulke_europai_parlamenti_valasztas_2019_orban_viktor_europaineppart_mraz_agoston_horn_gabor","timestamp":"2019. május. 11. 10:00","title":"Fülke: Merre tart Európa és mi vár Orbán Viktor pártcsaládjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]