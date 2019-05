Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","shortLead":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","id":"20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3513e26e-7bb0-4add-bfaa-45582d2d665e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","timestamp":"2019. május. 11. 12:33","title":"Rengeteg régi Chevrolet égett porrá egy HBO-sorozat forgatási helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb gond van az észak-balatoni vasútvonalon.","shortLead":"Kisebb gond van az észak-balatoni vasútvonalon.","id":"20190511_Ha_a_Balatonra_vonatozna_kicsit_kesni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966034f-fb93-4202-8db8-a3534e066608","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ha_a_Balatonra_vonatozna_kicsit_kesni_fog","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Ha a Balatonra vonatozna, kicsit késni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy éven át. A község vezetői aggódnak a település jövője miatt, ezért a példátlan döntés. ","shortLead":"Négy éven át. A község vezetői aggódnak a település jövője miatt, ezért a példátlan döntés. ","id":"20190511_Havi_tizezret_fizetne_Magyarboly_a_falu_iskolajaba_beiratkozo_elsosoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d442a-1bfa-430e-a6ba-cd435e34cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Havi_tizezret_fizetne_Magyarboly_a_falu_iskolajaba_beiratkozo_elsosoknek","timestamp":"2019. május. 11. 10:07","title":"Havi tízezret fizetne Magyarbóly a falu iskolájába beiratkozó elsősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a közterület-felügyelő ütötte meg 71 éves aktivistájukat. ","shortLead":"A párt szerint a közterület-felügyelő ütötte meg 71 éves aktivistájukat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_az_MSZP_az_obudai_dulakodas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4852835-e4fe-471f-897d-92db5b966a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Feljelentest_tett_az_MSZP_az_obudai_dulakodas_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 21:58","title":"Feljelentést tett az MSZP az óbudai dulakodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","shortLead":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","id":"20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed73dc-0774-4c9a-99b2-c0d71f6f1862","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","timestamp":"2019. május. 12. 11:19","title":"Videó: kitárt hátsóajtókkal, keresztben pakolva szállította a túl hosszú hajópadlót egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]